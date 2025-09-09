Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

09. septembra 2025

Slovensko láme rekordy v exporte zbraní, polovicu prebytku obchodu ťahá obranný priemysel


Slovensko smeruje k historicky rekordnému exportu zbraní. Podľa údajov Štatistického úradu SR za prvý polrok vyviezla krajina zbrane a strelivo v ...



thinkstockphotos 162522888 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko smeruje k historicky rekordnému exportu zbraní. Podľa údajov Štatistického úradu SR za prvý polrok vyviezla krajina zbrane a strelivo v hodnote viac ako 1 miliardy eur, čo je už teraz takmer na úrovni celého minulého roka. Ak by sa tento trend udržal, celkový vývoz v roku 2025 by mohol dosiahnuť až 1,8 miliardy eur.

Vývoz zbraní


Dynamika rastu je však taká výrazná, že podľa odhadov môže ísť dokonca o objem až do 3 miliárd eur. „Export zbraní za prvý polrok je dva a pol násobne vyšší ako v rovnakom období minulého roka,“ upozorňuje hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Zahraničný obchod Slovenska vykázal za prvých sedem mesiacov prebytok 1,4 miliardy eur, pričom len za prvý polrok to bolo 1,1 miliardy eur. K tomuto výsledku výrazne prispel práve obranný priemysel. Samotné obchodné saldo pri zbraniach a strelive dosiahlo takmer pol miliardy eur, čo podľa Gábriša znamená, že takmer polovicu celkového kladného salda zahraničného obchodu tvoril vývoz zbraní.

Rýchly rast


Podiel zbrojného exportu na celkovom slovenskom vývoze síce podľa ekonóma zostáva relatívne nízky v porovnaní s automobilovým priemyslom, ktorý tvorí približne 36 %. No jeho rast je mimoriadne rýchly. Kým v prvej polovici roka 2024 predstavoval len 0,8 % exportu krajiny, tento rok už stúpol takmer na 2 %.

Slovenský obranný priemysel vyváža najmä muníciu. Od nábojov cez bomby až po granáty. Dominantnými odberateľmi sú susedné Česko a vojnou zmietaná Ukrajina, ktoré absorbujú približne 80 % celkového vývozu zbraní zo Slovenska. Tento trend podčiarkuje, že obranný priemysel sa stal významnou zložkou slovenskej ekonomiky a jeho vplyv na zahraničný obchod narastá.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko láme rekordy v exporte zbraní, polovicu prebytku obchodu ťahá obranný priemysel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Export Zahraničný obchod Zbrane
