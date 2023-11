Pred nemocnicou al-Kuds v Gaze sa strhla prestrelka, evakuačný konvoj sa musel vrátiť

Niekoľko teroristov zabili

Evakuačný konvoj sa musel vrátiť

13.11.2023 (SITA.sk) - Izraelská armáda uviedla, že na niektorých jej vojakov strieľali od vchodu nemocnice al-Kuds v meste Gaza po tom, čo sa bojovníci militantného hnutia Hamas „začlenili“ medzi civilistov.Následne sa dostali do stretu s bojovníkmi, ktorých eliminovali. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Armáda uviedla, že pri prestrelke bol poškodený tank a niektorí bojovníci Hamasu ustúpili späť do nemocnice.„Počas incidentu bolo zabitých približne 21 teroristov a naše sily neutrpeli žiadne straty," tvrdí armáda. Či pri prestrelke utrpeli zranenia civilisti, nie je známe.Medzičasom Palestínsky Červený polmesiac informoval, že musel otočiť svoje evakuačný konvoj po tom, čo sa pri al-Kuds strhla prestrelka.Červený polmesiac vyslal do nemocnice konvoj, ale „bol nútený vrátiť sa pre nebezpečné podmienky v oblasti Tal al-Hawá, kde sa nemocnica nachádza. Vzhľadom na pokračujúce ostreľovanie a streľbu sú členovia zdravotného personálu, pacienti a ich spoločníci stále uväznení v nemocnici bez jedla, vody a elektriny,“ uviedlo vyhlásenie. Konvoj sprevádzal Medzinárodný výbor Červeného kríža.