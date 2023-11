Preferencie voličov naďalej ovláda Smer, podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo osem politických subjektov

13.11.2023 (SITA.sk) - Niečo vyše mesiaca po parlamentných voľbách v preferenciách voličov naďalej dominuje strana Smer-SD . Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, podľa ktorého by Smer vyhral parlamentné voľby so ziskom 24 percent hlasov.Celkovo by sa podľa prieskumu do parlamentu dostalo osem politických subjektov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko , ktoré by získalo 19,1 percenta hlasov a na treťom mieste by sa umiestnil Hlas-SD so ziskom 15,1 percenta voličských hlasov.Do parlamentu by sa podľa prieskumu ďalej dostali hnutie Slovensko (predtým OĽaNO) so ziskom rovných sedem percent, ďalej SaS (6,3 percenta) a tiež Republika (5,8 percenta), ktorá po posledných voľbách ostala pred bránami parlamentu. Potrebné kvórum na účasť v národnej rade by prekročilo aj KDH (5,8 percenta ) a tesne aj SNS (5,1 percenta).Naopak pred bránami parlamentu by opätovne ostala Aliancia (4,4 percenta), Demokrati (3,1) a Sme rodina (2,3 percenta).