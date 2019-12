Pred ostravskou nemocnicou vzniklo po streľbe pietne miesto

Šesť mŕtvych si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v utorok ráno vo Fakultnej nemocnici Ostrava. Štyria ľudia zomreli na mieste, dvaja počas operácie. Foto: TASR/ČTK/AP Foto: TASR/ČTK/AP

Praha 11. decembra (TASR) - Pred Fakultnou nemocnicou v Ostrave vzniklo pietne miesto, na ktorom už v utorok horelo niekoľko stoviek sviec. Ľudia si tam prichádzajú uctiť pamiatku obetí streľby aj v stredu. Informoval o tom český spravodajský server Novinky.cz. Poliklinika je v plnej prevádzke, iba oddelenie traumatológie, na ktorom páchateľ v utorok ráno strieľal, je ešte zatvorené.Sviečky pred nemocnicou od utorka večera zapaľujú okoloidúci i pacienti prichádzajúci na vyšetrenie.povedal starší muž, ktorý cestou na lekárske vyšetrenie pred nemocnicou taktiež zapálil sviečku.V stredu popoludní odslúžia v nemocničnej kaplnke omšu.Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Jiřího Havrlanta je už nemocnica v plnej prevádzke vrátane polikliniky. Jedinou výnimkou je ambulancia traumatológia.povedal Havrlant. Traumatologickú ambulanciu by mali znova otvoriť od štvrtka rána.K útoku na traumatológii došlo v utorok ráno okolo 07.15 h, policajti na miesto prišli tri minúty po tom, čo sa o streľbe dozvedeli. Útočník stihol odísť, než dorazila prvá hliadka. Páchateľ vo veku 42 rokov si strelil do hlavy, keď polícia vypátrala jeho auto.Český premiér Andrej Babiš oznámil, že celoštátne uctenie si pamiatky šiestich obetí streľby v ostravskej nemocnici sa uskutoční 17. decembra. Formálne nepôjde o štátny smútok."Celoštátna symbolické ocenenie pamiatky bude formou rozozvučania sirén po dobu dvoch minút a 20 sekúnd. Bude to 17. decembra od 12.00 h," uviedol Babiš s tým, že ide o totožnú pietu, akú republika držala za obete streľby v Uherskom Brode v roku 2015.