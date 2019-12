Stratégiu hospodárskej politiky SR má naplniť 39 úloh akčného plánu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. decembra (TASR) – Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030 majú naplniť takmer štyri desiatky opatrení. Zmeniť by sa malo školstvo, vypracovať by sa mala napríklad analýza priemyselných parkov, zmeniť sa má prístup k legislatívnym zmenám ovplyvňujúcim podnikanie a rozvíjať by sa mala dopravná infraštruktúra. Vyplýva to z materiálu Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 z dielne ministerstva hospodárstva (MH), ktorý v stredu schválila vláda.MH SR rozdelilo jednotlivé opatrenia do piatich oblastí, a to rozvoj ľudského kapitálu, technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR, environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva, rozvoj podnikateľského prostredia a regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo. Okrem 31 úloh v týchto oblastiach doplnil rezort aj osem ďalších úloh reagujúcich na klesajúcu dynamiku hospodárskeho vývoja.Schválený materiál napríklad ráta s racionalizáciou siete stredných a vysokých škôl. V doprave je jednou z úloh elektrifikácia železničných tratí a rozvoj systémov šetrných k životnému prostrediu. V energetike zasa napríklad materiál predpokladá spustenie informačnej kampane zameranej na optimalizáciu rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, resp. výšky ističov predovšetkým pre obce a mestá.uviedlo MH v predkladacej správe. Rezort zdôraznil, že pre úspešnú realizáciu stanovených úloh je nutné, aby mal akčný plán širokú politickú podporu presahujúcu mandát súčasnej vlády. Zodpovednosť za koordináciu, monitorovanie plnenia jednotlivých úloh a nastavovanie ďalších na nasledujúce obdobia má MH SR. Odpočet implementácie akčného plánu bude predložený vláde vždy k 31. októbru v rokoch 2020 a 2021.