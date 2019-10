Pred piatimi rokmi zahynuli horolezci Ján Matlák a Vladimír Švancár

Ján Matlák a Vladimír Švancár. Foto: Expedition.sk Foto: Expedition.sk

Káthmandu/Bratislava 14. októbra (TASR) - Nepálske úrady potvrdili 14. októbra 2014 smrť dvoch slovenských horolezcov - Jána Matláka a Vladimíra Švancára. Horolezci zahynuli pod siedmym najvyšším štítom sveta Dhaulágirí (8167 m) v strednom Nepále. V pondelok 14. októbra uplynie od tragédie päť rokov.Na webovej stránke expedície zverejňovali aktuality. Poslednú 13. októbra 2014:napísali vtedy členovia expedície.Po páde lavíny ostali Ján Matlák a Vladimír Švancár nezvestní spolu s tromi nepálskymi pomocníkmi. V osudný večer 14.októbra 2014 boli vo svojich stanoch, ktoré zasypala lavína. Ostatní ôsmi členovia expedície sa nachádzali v spoločenskom stane, ktorý lavína zrejme nezasiahla plnou silou a podarilo sa ich helikoptérami dopraviť do mesta Pokhara.Nepálske úrady potvrdili smrť dvoch Slovákov 16. októbra 2014, teda v deň, kedy našli ich telá. Zároveň zvýšili na 29 počet potvrdených obetí snehových víchric a lavín, ktoré vtedy zasiahli strednú časť krajiny. Väčšina z nich, vrátane 12 cudzincov, zahynula v oblasti priesmyku Thorang La na obľúbenej okružnej túre okolo masívu Annapurny. Desiatky ľudí boli nezvestné. Predčasný príchod zimného počasia v Nepále spôsobili výbežky cyklónu Hudhud, ktorý predtým zasiahol susednú Indiu.uviedol Peter Hrnčár, spolumajiteľ reštaurácie v Mníchovej Lehote, kde Švancár plány expedície prezentoval.priblížil Hrnčár. Ako dodal, Švancár bol špičkovým horolezcom, mal zlezené rôzne hory a so svojimi zážitkami sa vždy podelil aj s rodákmi v obci. Cudzie mu neboli ani nižšie kopce doma na Slovensku. Na Inovec, týčiaci sa nad Mníchovou Lehotou, vystupoval podľa Hrnčára niekoľkokrát do týždňa, do roka absolvoval trasu z obce na vrchol 1042-metrového kopca viac ako stokrát.uzavrel.Ján Matlák bol členom Horskej služby na Slovensku. Od roku 1995 pracoval ako inštruktor horolezectva a od roku 2008 ako inštruktor skialpinizmu. Horolezecky pôsobil v Západných Alpách, na Kaukaze, Pamíre, v Himalájach dosiahol vrchol Šiša Pangma a viedol aj dve expedície na Annapurnu. Posledná expedícia do Nepálu, ktorú viedol, sa mu stala osudnou.Nečakaná tragická smrť skúseného 60-ročného slovenského horolezca Jána Matláka pod obrovskou lavínou v oblasti siedmej najvyššej hory sveta Dhaulágirí v Himalájach hlboko zasiahla aj jeho priateľov v rodnej oravskej obci Zuberec. "Janko bol dobrý, stále usmiaty a veselý chlap, ktorý žil celým srdcom pre hory,“ zaspomínal si v tom čase profesionálny záchranár oblastného strediska Horskej záchrannej služby na Zverovke Rastislav Šroba.Telá oboch mŕtvych horolezcov Jana Matláka a Vladimíra Švancára previezli po tragédii na Slovensko. Obaja horolezci boli pochovaní s vojenskými poctami 24. októbra 2014 vo svojom rodisku.