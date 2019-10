Vláda a ekvádorskí domorodci dosiahli dohodu o ukončení protestov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 14. októbra (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moren a zástupcovia pôvodných obyvateľov krajiny dosiahli v nedeľu dohodu o zrušení balíka úsporných opatrení, ktorý bol prijatý s cieľom získať pôžičku od Medzinárodného menového fondu (MMF) v hodnote 4,2 miliardy dolárov a vyvolal násilné protesty. Výmenou za to budú ukončené pouličné demonštrácie, informovali svetové agentúry s odvolaním sa na spoločné vyhlásenie z rokovaní oboch strán.Podľa dohody oznámenej krátko pred 22.00 h miestneho času stiahne Moreno balík zahŕňajúci prudký nárast cien benzínu a motorovej nafty. Vedenie Konfederácie domorodých národov (CONAIE) zasa prisľúbilo, že vyzve svojich stúpencov, aby ukončili protesty dni a pouličné blokády.Obe strany sa tiež zaviazali, že budú spolupracovať na nových opatreniach na zníženie vládnych výdavkov, zvýšení príjmov a znížení neudržateľného rozpočtového deficitu a verejného dlhu Ekvádoru, uviedla agentúra AP.Jedenásťdňové násilné protesty si vyžiadali sedem mŕtvych a stovky zranených. Vyše 1100 ľudí bolo zadržaných.Ekvádorčanov rozhnevalo škrtnutie dotácií na pohonné hmoty vo výške 1,2 miliardy dolárov ročne, čo bola jedna z podmienok MMF na poskytnutie spomínanej pôžičky. V dôsledku toho by sa ceny pohonných hmôt zvýšili o 100 percent.Spoločná komisia pod záštitou misie OSN v Ekvádore a biskupskej konferencie vypracuje na základe dohody novú vyhlášku, ktorej cieľom je zabrániť, aby zrušenie dotácií na palivá po 40 rokoch zasiahlo chudobnejšie vrstvy obyvateľstva.Predseda CONAIE Jaime Vargas napriek dohode kritizoval políciu a armádu za zásahy proti demonštrantom a vyzval na odvolanie ministrov vnútra a obrany. Násilnosti prinútili vládu odísť do mesta Guayaquil a tvrdo zasiahli aj ropný priemysel, keď ministerstvo energetiky pozastavilo viac ako dve tretiny objemu distribúcie ropy.