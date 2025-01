Pred piatimi rokmi zomrel prvý človek na COVID-19, Čína prešla výročie mlčaním a ticho bolo aj v Hongkongu

Obetiam ani nepostavili pamätníky

11.1.2025 (SITA.sk) - Piate výročie prvého známeho úmrtia na COVID-19 prešlo v sobotu v Číne prakticky bez povšimnutia. Presne 11. januára 2020 zdravotnícki predstavitelia v stredočínskom meste Wu-chan oznámili, že 61-ročný muž zomrel na komplikácie spojené so zápalom pľúc, ktorý bol spôsobený dovtedy neznámym vírusom.Zverejnenie o úmrtí prišlo v Číne, kde je pandémia tabu, po tom, ako úrady počas niekoľkých týždňov zaznamenali desiatky infekcií spôsobených patogénom neskôr nazvaným SARS-CoV-2. Ten rozpútal globálnu pandémiu, ktorá dosiaľ zabila viac ako sedem miliónov ľudí a zásadne zmenila spôsob života na celom svete vrátane Číny.V Pekingom kontrolovaných oficiálnych médiách nebola žiadna zmienka o premiérovom prípade úmrtia na COVID-19. Akurát niekoľko videí kolujúcich na Douyin, čínskej verzii siete TikTok, zaznamenalo spomenuté výročie, ale inak sa držalo oficiálnej verzie udalostí.Príspevky o 5. výročí prvého úmrtia na COVID-19 neboli ani v Hongkongu, kde Peking do značnej miery potlačil opozičné hlasy, keď v roku 2020 uvalil na toto poloautonómne mesto rozsiahly zákon o národnej bezpečnosti. Na rozdiel od iných krajín Čína nepostavila pamätníky tým, ktorí prišli o život počas pandémie.O identite prvej obete ochorenia COVID-19 je známe len málo, okrem toho, že bol častým návštevníkom trhu s morskými plodmi vo Wu-chane, kde sa predpokladá, že vírus cirkuloval počas počiatočného prepuknutia.Západné vlády neskôr kritizovali Čínu za to, že údajne zakrývala skorý prenos vírusu a zahladzovala dôkazy o jeho pôvode, hoci Peking vehementne tvrdil, že konal rozhodne a plne transparentne.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Čína k dnešnému dňu oficiálne ohlásila takmer 100 miliónov prípadov COVID-19 a dovedna 122-tisíc úmrtí, hoci skutočný počet sa verejnosť pravdepodobne nikdy nedozvie. V roku 2023 Peking vyhlásil „víťazstvo“ nad Covidom, pričom reakciu krajiny na pandémiu označil za „zázrak v histórii ľudstva“.