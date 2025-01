Prezident SR Peter Pellegrini odovzdal štátne vyznamenania, ocenil osemnásť osobností – VIDEO, FOTO

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy

In memoriam bol za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu ocenený horolezec Jozef Psotka.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Pribinov kríž

Poďakovanie v mene celej verejnosti

Inšpirácia a posilnenie dobrého mena

11.1.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v sobotu odovzdal štátne vyznamenania. Celkovo ocenil 18 osobností, niektoré in memoriam.Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, získala in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu účastníčka SNP Anna Bergerová. Rovnako boli in memoriam ocenení aj protifašistický bojovník Živodar Tvarožek a Peter Murdza z protikomunistického odboja.Radom Ľudovíta Štúra II. triedy bol za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky ocenený matematik Anatolij Dvurečenskij. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí získala rovnaké štátne vyznamenanie aj vedkyňa-fyzička a geologička Lívia Ludhová.Za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí ocenila hlava štátu Radom Ľudovíta Štúra II. triedy ekonóma Juraja Sipka. Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, vojenský druh za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, dostal in memoriam účastník SNP Karol Kuna.Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy si za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry odniesla hlasová pedagogička Vlasta Hudecová. Rovnaké vyznamenanie, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti školstva, získal učiteľ matematiky a chémie Miroslav Kozák.Za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí bola týmto druhom štátneho ocenenia vyznamenaná riaditeľka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca Jana Pekarovičová.Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, udelil prezident in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu protifašistickej bojovníčke Margite Kockovej.Radom Ľudovíta Štúra I. triedy, vojenský druh, bol in memoriam za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky vyznamenaný účastník SNP Karol Pekník.Oftalmológ Zoltán Oláh si odniesol štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.Udelené boli i štátne vyznamenania Pribinov kríž II. triedy. Za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska ním bola vyznamenaná historička Eva Kowalská, rovnané vyznamenanie bolo in memoriam udelené etnológovi Jánovi Michálekovi.Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj dostal herec Juraj Kukura a in memoriam bolo toto štátne vyznamenanie udelené aj architektovi, pamiatkarovi, pedagógovi a archeológovi Alfredovi Pifflovi.„Dnes oceňujeme ľudí, ktorí svojimi činmi, prácou a morálnymi kvalitami prispeli k rozvoju našej vlasti a k šíreniu dobrého mena Slovenska vo svete. Je našou národnou tradíciou, že sa odovzdávanie najvyšších štátnych vyznamenaní nerozlučne spája s výročím vzniku samostatnej Slovenskej republiky," uviedol v príhovore prezident Pellerini.Vyzdvihol, že Slovensko má svoje vlastné úspechy i hrdinov, aj svoju vlastnú cestu, na ktoré môže byť hrdé. „Preto sme sa tu dnes zišli, aby sme si uctili tých, ktorí bez veľkých slov či bombastických reklám vytvárali a vytvárajú každý deň tvorivú identitu národa," dodal a zdôraznil, že ide o ľudí, ktorí sa nevyskytujú v bulvárnych médiách a na sociálnych sieťach, ale často ide o ľudí, ktorých stretávame v bežnom živote a netušíme, ako posúvajú vedu či kultúru na Slovensku vpred.Podotkol, že nie všetci ocenení sú prítomní vzhľadom na to, že niektorí už nie sú medzi nami, napríklad tí, ktorí sa zúčastnili na SNP.Oceneným tlmočil poďakovanie v mene celej verejnosti na Slovensku. „Pri pripomenutí si výročí vzniku Slovenskej republiky a udeľovaní štátnych vyznamenaní musíme nachádzať spoločné hodnotové znaky. Sú nimi hrdosť na vlastný národ, láska k svojej vlasti, oddanosť k svojmu povolaniu, odbornosť a prejavenie tej najväčšej profesionality, rešpekt k vlastnej kultúre, tradíciám, obetavosť a pomoc iným," uviedol. Dodal, že mnohí z nich sa venujú témam a oblastiam, ktoré vytvárajú predpoklad na to, aby sme sa na nich mohli spájať. „Je to cesta, po ktorej môžeme spoľahlivo kráčať, pretože jej smerovanie nepodlieha aktuálnym módnym trendom. Neovplyvňujú ho krátkodobé politické súboje, ktoré možno na chvíľu zaujmú, ale pre strategický rozvoj krajiny nemajú žiaden zásadný význam. Pretože toto sú hodnoty, ktoré nás spájajú a ktoré sú nemenné a prospešné nielen pre náš národ, ale aj pre okolitý svet," pokračovala hlava štátu. Ich práca je podľa neho vzorom a ukazuje cestu k tomu, ako môže každý posunúť Slovensko vpred.V závere prejavu Pellegrini uviedol, že z príbehov ľudí, ako sú ocenení, je vybudované Slovensko. Zdôraznil, že slovenský národ si budoval svoju identitu skromnosťou, pracovitosťou, šikovnosťou i talentom.„Som presvedčený, že odrazom tejto kvality by mali byť aj štátne vyznamenania, ktorými vás dnes Slovensko ocení. Hoci uznanie a poďakovanie nepochybne patrí mnohým ďalším. Patrí Vašim rodinám, kolegom a kolegyniam, členom a členkám Vašich tímov – a v konečnom dôsledku všetkým Vám, ktorí posúvate Slovensko dopredu svojou každodennou poctivou a svedomitou prácou," dodal a uzavrel s tým, že dúfa, že ich práca a zásluhy budú inšpiráciou aj pre iných a posilnia dobré meno a dobrú povesť Slovenska.