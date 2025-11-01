Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Denis, Denisa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. novembra 2025

Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič nehodu neprežil – FOTO


Tagy: Autonehoda Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda trenčianska polícia záchranné zložky

Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič zrážku neprežil. Ako informovala na sociálnej sieti trenčianska polícia, tragická ...



Zdieľať
nehoda puchov 676x507 1.11.2025 (SITA.sk) - Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič zrážku neprežil. Ako informovala na sociálnej sieti trenčianska polícia, tragická nehoda sa stala v piatok 31. októbra vo večerných hodinách na ceste I/49A pred Púchovom. Doterajšie informácie hovoria, že 51-ročný vodič auta značky Ford Mondeo z doposiaľ nezostených príčin prešiel do protismeru.


Tam však v tom istom čase prechádzalo osobné vozidlo Škoda Superb, ktoré šoféroval 25-ročný vodič. Autá sa čelne zrazili a 51-ročný vodič utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol, 25-ročného vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Dychová skúška u neho sa skončila s negatívnym výsledkom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a na miesto privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Daný úsek bol na nevyhnutne potrebný čas uzavretý. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," spresnila polícia s tým, že okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.

Polícia na svojej sociálnej sieti súčasne apeluje na zvýšenú opatrnosť účastníkov cestnej premávke. V týchto dňoch, keď si pripomíname tých, ktorí už medzi nami nie sú, zaznamenali policajti už štyri úmrtia na cestách. „Jazdite opatrne, ohľaduplne a s rešpektom, nech sa každý z nás vráti domov k svojim blízkym," uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič nehodu neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autonehoda Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda trenčianska polícia záchranné zložky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americké akciové trhy zamierili nahor
<< predchádzajúci článok
Polícia udelila výnimku na dojazd kamiónov, ale len v obmedzených časoch

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 