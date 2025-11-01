|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Denis, Denisa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. novembra 2025
Americké akciové trhy zamierili nahor
Tagy: americký akciový trh
Americké akciové trhy v piatok vzrástli po tom, ako online predajca Amazon zverejnil lepšie hospodárske výsledky, ako sa očakávalo. K rastu prispel silný dopyt po jeho cloudových službách. Akcie spoločnosti ...
Zdieľať
1.11.2025 (SITA.sk) - Americké akciové trhy v piatok vzrástli po tom, ako online predajca Amazon zverejnil lepšie hospodárske výsledky, ako sa očakávalo. K rastu prispel silný dopyt po jeho cloudových službách. Akcie spoločnosti uzavreli obchodovanie so ziskom 9,6 percenta. Spoločnosť Apple tiež prekonala odhady štvrťročných tržieb, k čomu prispeli silné predaje iPhonov a rast výnosov zo služieb.
„Investori zostávajú optimistickí vďaka silnému rastu akcií technologických a polovodičových spoločností, ktorý poháňa očakávanie ďalšieho rozvoja umelej inteligencie,“ povedal hlavný analytik trhu vo finančnej spoločnosti Trade Nation David Morrison.
Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,1 percenta na 47 562,87 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 0,3 percenta na 6 840,20 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,6 percenta na 23 724,96 bodu.
Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy zamierili nahor © SITA Všetky práva vyhradené.
„Investori zostávajú optimistickí vďaka silnému rastu akcií technologických a polovodičových spoločností, ktorý poháňa očakávanie ďalšieho rozvoja umelej inteligencie,“ povedal hlavný analytik trhu vo finančnej spoločnosti Trade Nation David Morrison.
Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,1 percenta na 47 562,87 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 0,3 percenta na 6 840,20 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,6 percenta na 23 724,96 bodu.
Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy zamierili nahor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americký akciový trh
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Úrad vlády odmieta rebríček Reportérov bez hraníc, ktorý zaradil Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“
Úrad vlády odmieta rebríček Reportérov bez hraníc, ktorý zaradil Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“
<< predchádzajúci článok
Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič nehodu neprežil – FOTO
Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič nehodu neprežil – FOTO