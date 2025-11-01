Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Meniny má Denis, Denisa
01. novembra 2025

Americké akciové trhy zamierili nahor


Americké akciové trhy v piatok vzrástli po tom, ako online predajca Amazon zverejnil lepšie hospodárske výsledky, ako sa očakávalo. K rastu prispel silný dopyt po jeho cloudových službách. Akcie spoločnosti ...



gettyimages 1387556342 676x451 1.11.2025 (SITA.sk) - Americké akciové trhy v piatok vzrástli po tom, ako online predajca Amazon zverejnil lepšie hospodárske výsledky, ako sa očakávalo. K rastu prispel silný dopyt po jeho cloudových službách. Akcie spoločnosti uzavreli obchodovanie so ziskom 9,6 percenta. Spoločnosť Apple tiež prekonala odhady štvrťročných tržieb, k čomu prispeli silné predaje iPhonov a rast výnosov zo služieb.


„Investori zostávajú optimistickí vďaka silnému rastu akcií technologických a polovodičových spoločností, ktorý poháňa očakávanie ďalšieho rozvoja umelej inteligencie,“ povedal hlavný analytik trhu vo finančnej spoločnosti Trade Nation David Morrison.

Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,1 percenta na 47 562,87 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 0,3 percenta na 6 840,20 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,6 percenta na 23 724,96 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy zamierili nahor © SITA Všetky práva vyhradené.

