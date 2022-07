Pred referendom o novej ústave Tuniska sa konali protesty, krajine hrozí totalitarizmus

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotu sa v tuniskom hlavnom meste Tunis uskutočnili malé, no hlasné, demonštrácie pred pondelkovým referendom o novej ústave navrhovanej prezidentom Kajsom Saídom Tá mu podľa kritikov pomôže legitimizovať jeho uchopenie moci, ktoré označujú za „prevrat“. Zmeny ústavy totiž rozšíria prezidentské právomoci a obmedzia úlohu parlamentu a predsedu vlády.Niekoľko stoviek ľudí v sobotu pochodovalo po hlavnom bulvári Bourguiba na protest proti navrhovaným zmenám ústavy. Niektorí účastníci sa dostali do stretov s políciou. Zhruba desiatich ľudí zatkli.Saíd vlani pozastavil činnosť parlamentu a prevzal na seba široké právomoci, čo on odôvodnil tým, že to bolo nevyhnutné na záchranu krajiny pred politickou a ekonomickou krízou.Jeho konanie vyvolalo kritiku z radov opozície, ktorá ho obviňuje z obmedzovania demokracie a smerovania Tuniska smerom k totalitarizmu.