Protiofenzíva sa už možno začala, ukrajinskí vojaci postupujú krok za krokom do Chersonskej oblasti, tvrdí Zelenskyj

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily postupujú krok za krokom do Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na východe Ukrajiny. V sobotňajšom večernom videoodkaze to povedal prezident Volodymyr Zelenskyj Informuje o tom denník The Guardian, podľa ktorého by protiofenzíva v Chersonskej oblasti mohla predstavovať posun od hlavného bojiska v Donbase.Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojom sobotňajšom hodnotení vojny uviedol, že ukrajinské sily pravdepodobne plánujú začať alebo už začali protiofenzívu v Chersonskej oblasti. Viditeľnosť postupu a tempa protiofenzívy z otvorených zdrojov bude ale pravdepodobne obmedzená.Ukrajinský poradca pre Cherson Serhij Chlan podľa ISW v sobotu uviedol, že ukrajinské sily obsadili nešpecifikované obce v Chersonskej oblasti. Zároveň vyzval ukrajinských civilistov, aby mlčali o postupe protiofenzívy, kým ukrajinské úrady nevydajú oficiálne vyhlásenia.