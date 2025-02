Pred Slovenským literárnym centrom sa zišli protestujúci, požadovali odvolanie Murína aj riaditeľky Bibiany Flach

Vulgárne správanie a vytváranie nepriateľského prostredia

Požadujú odvolanie Murína aj Flach

Finančná stabilizácia sektora

Reakcia Murína na protest

Vyrokoval najlepšie finančné zábezpeky

Zachraňuje peniaze, ktoré prepadli pre nečinnosť Sibylu

7.2.2025 (SITA.sk) - Pred Slovenským literárnym centrom (SLC) sa vo štvrtok 6. februára podvečer protestovalo. Protestujúci požadovali odvolanie riaditeľa SLC Gustáva Murína , aj riaditeľky Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana "Ministerkou kultúry Šimkovičovou dosadené vedenie Slovenského literárneho centra a Bibiany má deštrukčné dôsledky na prevádzku oboch inštitúcií, literatúru, medzinárodné spolupráce a kľúčové projekty," uviedli organizátori na sociálnej sieti.Pripomenuli, že 8. januára šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) vymenovala do čela SLC Gustáva Murína, ktorý v minulosti zvykol šíriť konšpiračné naratívy. Poukázali pri tom, že pred niekoľkými dňami adresovalo na ministerstvo kultúry 19 nespokojných zamestnancov a zamestnankýň inštitúcie list, v ktorom tvrdia, že Murín riadi SLC chaoticky, má nereálne požiadavky, zastrašuje ich a ruší platné zmluvy.Sťažovali sa aj na vulgárne správanie a vytváranie nepriateľského prostredia zo strany Murína. "V súčasnosti sú proti zamestnanectvu zo strany vedenia smerované právne kroky," uviedli organizátori protestu.V prípade Bibiany zas poukázali na to, že vlani ju masívne opúšťali odborní zamestnanci a zažila i rozpočtové škrty. "Desiatky vydavateľstiev sa zaviazali bojkotovať aktuálne ohlásený ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska vzhľadom na neodborné riadenie inštitúcie a to, že ministerkou dosadená a neskôr v netransparentnom výberovom konaní zvolená riaditeľka Petra Flach podpísala nový štatút súťaže. Začiatkom februára tiež oznámila bojkot Bienále Ilustrácií Bratislava organizácia Asociácie ilustrátorov – ASIL ako aj Illustrators Ireland," uviedli organizátori protestu.Protestujúci odmietli ideologickú cenzúru literatúry aj nekompetentnosť ministerských nominantov. Rovnako odmietli šikanovanie zamestnancov a paralýzu týchto inštitúcií. Požadujú odvolanie Murína aj Flach a vymenovanie kvalifikovaných nástupcov, ktorí vzídu z výberového konania za účasti odbornej verejnosti a s verejným vypočutím.Pretrvávajúcou požiadavkou je zaistenie odborného a kompetentného riadenia MK SR, a tiež urýchlené zastavenie účelových a deštruktívnych zmien v rezorte kultúry. Naďalej trvajú aj na okamžitom zastavení "ideologicky motivovanej cenzúry s ekonomickými dopadmi, ktoré sú dôsledkami novelizácie Zákona o AVF, Zákona o FPU Zákona o múzeách a galériách a Zákona o STVR".Medzi požiadavky patrí aj finančná stabilizácia sektora a zlepšenie finančného ohodnotenia a sociálneho zabezpečenia pracujúcich, a to nielen v zriaďovaných, ale aj nezriaďovaných inštitúciách, a rovnako aj u jednotlivcov, či už sú to zamestnanci, alebo živnostníci.Protest podporili literarnyklub.sk, Bratislavský knižný festival, vydavateľ Koloman Kertész Bagala , združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov DoSlov, BRAK, Asociácia spisovateľov Slovenska, ASOS, Mestská knižnica v Bratislave, Literárna bašta, E. J. Publishing, Pohoda festival, Zum Zum Production, Asociácia slovenských ilustrátorov (ASIL), Vydavateľstvo BUVIK, VLNA, Novotvar, Kapitál, Monokel, TOTO! je galéria, Zlatá vlna, Bázis, Premedia, feministická organizácia ASPEKT, PINK WHALE, Medziriadky, Platforma pre literatúru a výskum, Múzeum mesta Bratislavy, Skalná ruža, Portugalský inštitút a Staromestská knižnica v Bratislave."DNES o 17:00 len v teplom, priatelia-zamestnanci Slovenského literárneho centra," napísal vo štvrtok v reakcii na protest riaditeľ SLC Gustáv Murín. Poznamenal, že o proteste, ktorý by mali podporiť aj "nespokojenci z MDD BIBIANA" sa dozvedel od novinárov.Ďalej tvrdil, že jeho predchodca Pavel Sybila mal svojou nečinnosťou pripraviť centrum o 300-tisíc eur, vyjadril sa tiež, že on (Murín) sa pre nich tieto prostriedky usiluje zachrániť a nik iný podľa jeho slov nemá takú ústretovosť u rozhodujúcich inštitúcií, ako on."Vyrokoval som pre SLC, a teda pre NICH tie najlepšie (inde nevídané!) finančné zábezpeky činnosti do roku 2027. Všetkým som minulý týždeň podpísal odmeny. S nikým nemám osobný spor, pretože som predišiel takýmto falošným obvineniam tým, že komunikácia je VÝHRADNE elektronickou poštou," napísal ďalej v statuse na sociálnej sieti.Murín tiež uviedol, že v predošlej komunikácii so zamestnancami vždy prosil i poďakoval. Problém vníma v tom, že na rozdiel od Sibylu sa pýta, ako boli či sú využívané vynaložené i plánované finančné prostriedky, a či sa "zrovnávajú s korektným, slušným nakladaním s peniazmi občanov tejto krajiny".Poverený riaditeľ SLC ďalej opakovane tvrdil, že zachraňuje peniaze, ktoré prepadli kvôli nečinnosti Sibylu. Jeho predchodca sa podľa Murína o miesto riaditeľa pripravil sám a "znezamestnatnil" sa, Murín v tomto smere uviedol, že to vyriešil v jeho (Sibylov) prospech. Prízvukoval, že zamestnancom SLC zabezpečuje najlepšie finančné podmienky na činnosť a otvára im svet pre ďalšiu činnosť.Na margo toho, že vraj "zle rozhoduje" Murín prízvukoval, že dosiaľ o ničom závažnom, nieto ešte personálom, nerozhodol. "Tušíte proti ČOMU vlastne protestujú?," spytoval sa. "P. S. Odkazujem SVOJIM zamestnancom: dobre sa oblečte, lebo mrzne. A nebolo by dobré, aby ste zajtra prišli do práce choručkí," uzavrel status.