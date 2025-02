Tisíce nevyužitých budov a areálov dostanú druhú šancu. Rašiho ministerstvo začína s mapovaním brownfieldov – VIDEO

Hlavné ciele výzvy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bratislavský kraj zafinancuje MIRRI

Všetko bude online

Ďalšie iniciatívy ministerstva

7.2.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom v piatok počas 30. rezortného dňa vo Fiľakove predstavili nový národný projekt. Jeho cieľom je mapovanie a revitalizácia nevyužívaných a zanedbaných území, tzv. brownfieldov."V septembri minulého roka prešla pod naše ministerstvo agenda mestského rozvoja, čo viedlo k intenzívnejšiemu zameraniu sa na problematiku brownfieldov, teda území, ktoré sú znehodnotené, nedostatočne využívané alebo prázdne a vhodné na revitalizáciu či transformáciu. Doteraz bola táto téma riešená len okrajovo, chýbala jej ucelená legislatíva. To sa však vďaka nášmu národnému projektu mení. Takýmto spôsobom zabezpečíme, že budú zmapované všetky brownfieldy, nielen degradované územia či priemyselné areály. Brownfieldy sú rôzneho druhu, môže ísť o staré skládky, environmentálne zaťažujúce lokality, ale aj komerčné budovy, vojenské objekty a iné," uviedol minister Raši s tým, že existencia takýchto lokalít má negatívny vplyv na atraktivitu, ale aj ekonomický a sociálny rozvoj regiónov.Národný projekt mapovania brownfieldov na území Slovenskej republiky sa bude realizovať prostredníctvom siete Regionálnych centier MIRRI SR . Vytvorí metodiku mapovania zohľadňujúcu všetky potreby regiónov. "Na tieto účely už v týchto dňoch vyhlásime výzvu s alokáciou takmer 2 milióny eur z Programu Slovensko ," informoval minister.Hlavnými cieľmi výzvy sú poskytnutie podpory formou nenávratného finančného príspevku na zmapovanie nevyužívaných území na celom Slovensku a získanie konkrétnych údajov o nich, ale tiež identifikácia a kategorizácia brownfieldov. Výzva zároveň pomôže zvýšiť záujem verejnosti o problematiku brownfieldov."Vďaka národnému projektu a výzve podporíme spoluprácu so samosprávami, súkromnými investormi a štátnymi inštitúciami v rámci revitalizačných projektov. Vytvoríme tiež funkčnú webovú stránku aj vo formáte mapového portálu brownfieldov pre zaistenie ich regenerácie," vysvetlil Raši.Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je MIRRI SR. Oprávneným územím je menej rozvinutý región, na ktorom bude prebiehať samotné mapovanie zo zdrojov tejto výzvy. Aby bolo zabezpečené kompletné mapovanie na území celej SR, bude financovanie mapovania na území Bratislavského kraja hradené z rozpočtu MIRRI SR."V rámci národného programu bude vyhlásená aj druhá výzva, určená na pilotné opatrenia, ktoré budú v jednom projekte zlučovať odstránenie záťaží, resp. rekultiváciu týchto zanedbaných území a ich transformáciu na nové využitie," skonštatoval minister investícií Richard Raši."Podľa mňa je to najväčšia inventúra priemyselnej infraštruktúry, aká kedy na Slovensku bola. Ideme pod lupou pozrieť všetky priemyselné budovy bez ohľadu na to, o aký typ stavby ide, či je to bývalé družstvo, chemička, strojárska fabrika alebo čokoľvek. Urobíme to preto, aby ministerstvá vedeli, čo všetko je k dispozícii a nemuseli zastavať nové plochy a pozemky," povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.Dodal, že touto aktivitou sa zároveň bude predchádzať špekuláciám, keď sa vlastníci k priemyselným budovám hlásia až v momente, ak začnú byť atraktívne. "Toto skončí, všetko bude online.""Vyhlásenie výzvy na mapovanie brownfieldov považujem za kľúčovú oblasť aj v našom regióne. Celý Novohrad je bývalý priemyselný región, či už sklárne v Lučenci alebo stará smaltovňa vo Fiľakove, ktorá kedysi zamestnávala 4 000 zamestnancov. Sú tam popadané niektoré staré budovy, je to nevyužívaný, zničený areál. Budeme radi, ak v tomto tiež nájdeme spoločnú reč. Myslím si, že to ocení celý Novohrad," vyjadril sa primátor Fiľakova Attila Agócs Počas stretnutia s komunálnymi lídrami okresov Lučenec a Poltár vo Fiľakove minister tiež informoval o ďalších iniciatívach rezortu, akými sú národná stratégia budovania vodovodov a kanalizácií či zriaďovanie Centier zdieľaných služieb.Tie majú za cieľ spoločný výkon agendy samospráv a zavedenie podporných mechanizmov na systematickú podporu medziobecnej spolupráce vrátane rozvoja Smart agendy. Jedno z 21 takýchto centier by malo vzniknúť priamo vo Fiľakove, čo zjednoduší samospráve administratívne procesy a pomôže jej ušetriť peniaze.