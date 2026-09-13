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13. septembra 2026
Pred tromi týždňami nevedela došliapnuť na nohu, teraz je na tenisovom vrchole. Rybakinová ovládla US Open a bude svetovou jednotkou
Tagy: US Open
Magnetická rezonancia pred turnajom podľa Kazašky „nevyzerala veľmi dobre“ a nevedela, či vôbec bude schopná hrať. Vo finále zdolala dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú a získala tretí ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Magnetická rezonancia pred turnajom podľa Kazašky „nevyzerala veľmi dobre“ a nevedela, či vôbec bude schopná hrať. Vo finále zdolala dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú a získala tretí grandslamový titul.
Ešte 20. augusta Jelena Rybakinová odkrívala z kurtu počas štvrťfinále turnaja v Cincinnati a pre problémy s ľavou pätou na ňu nedokázala preniesť váhu. O niečo viac ako tri týždne neskôr oslavuje titul na US Open a premiérový posun na prvé miesto svetového rebríčka. Kazašská tenistka vo finále v New Yorku zdolala dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú 6:4, 5:7, 6:2.
„Úprimne, teraz neviem nájsť slová,“ povedala Rybakinová. „Keď som prichádzala na tento turnaj, vôbec som nič také nečakala. Trochu som bojovala so zranením, ale nejako sa všetko spojilo a zahralo v môj prospech.“
Rozsah problémov pritom pred začiatkom posledného grandslamového turnaja roka vyvolával vážne pochybnosti. Rybakinová odstúpila zo štvrťfinále v Cincinnati iba desať dní pred začiatkom US Open.
„Určite to nebolo najlepšie obdobie, pretože som bola veľmi sklamaná,“ spomínala. „Vlastne som nevedela, ako to bude vyzerať zo dňa na deň. Prišli sme do New Yorku. Absolvovali sme magnetickú rezonanciu. Nevyzeralo to veľmi dobre. Museli sme sa poradiť s mnohými lekármi, aby sme získali názor na to, čo by sme mali robiť.“
Rybakinovej tím napokon aj s pomocou lekára z Austrálie na diaľku pripravil plán tréningu, odpočinku a liečby, ktorý jej umožnil na US Open nastúpiť. Výsledkom bol jej druhý grandslamový titul v tejto sezóne. Na Australian Open pritom vo finále zdolala rovnakú súperku - Sobolenkovú.
Cesta k newyorskej trofeji viedla aj cez viacero veľkých mien. V osemfinále vyradila dvojnásobnú šampiónku Naomi Osakovú, následne musela otáčať zápasy proti olympijskej víťazke Čchin-wen Čeng a bývalej šampiónke Coco Gauffovej.
Finále bolo už 18. vzájomným súbojom Rybakinovej so Sobolenkovou. Kazaška víťazstvom znížila bilanciu ich duelov z vlastného pohľadu na 8:10 a očakáva, že ich rivalita bude pokračovať.
„Neviem, čo prinesie budúcnosť, ale zápasy proti Arine sú vždy veľmi náročné,“ povedala Rybakinová. „Mám pocit, že sa navzájom nútime byť po takýchto ťažkých bitkách lepšími.“
Prvé miesto svetového rebríčka si Rybakinová zabezpečila už postupom do semifinále, čím zosadila z čela Sobolenkovú. Šancu dostať sa v New Yorku na vrchol rebríčka mali aj Gauffová a Jessica Pegulová, preto si nová jednotka uvedomuje, že súboj o prvenstvo sa nebude týkať iba jej rivality so Sobolenkovou.
„Mám pocit, že nielen proti nej, ale aj proti ostatným hráčkam, najlepším hráčkam, chcete vždy skúsiť niečo nové, niečo vo svojej hre zmeniť a byť lepšia,“ povedala Rybakinová. „Neviem, čo prinesie budúcnosť, ale dúfam, že úspech a ešte nejaké víťazstvá.“
Rybakinová získala tretí grandslamový titul kariéry. Po triumfe vo Wimbledone a tohtoročnom Australian Open pridala prvú trofej z US Open a zároveň sa prvýkrát v kariére dostane na čelo svetového rebríčka.
Zdroj: SITA.sk - Pred tromi týždňami nevedela došliapnuť na nohu, teraz je na tenisovom vrchole. Rybakinová ovládla US Open a bude svetovou jednotkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Ešte 20. augusta Jelena Rybakinová odkrívala z kurtu počas štvrťfinále turnaja v Cincinnati a pre problémy s ľavou pätou na ňu nedokázala preniesť váhu. O niečo viac ako tri týždne neskôr oslavuje titul na US Open a premiérový posun na prvé miesto svetového rebríčka. Kazašská tenistka vo finále v New Yorku zdolala dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú 6:4, 5:7, 6:2.
„Úprimne, teraz neviem nájsť slová,“ povedala Rybakinová. „Keď som prichádzala na tento turnaj, vôbec som nič také nečakala. Trochu som bojovala so zranením, ale nejako sa všetko spojilo a zahralo v môj prospech.“
Rozsah problémov pritom pred začiatkom posledného grandslamového turnaja roka vyvolával vážne pochybnosti. Rybakinová odstúpila zo štvrťfinále v Cincinnati iba desať dní pred začiatkom US Open.
„Určite to nebolo najlepšie obdobie, pretože som bola veľmi sklamaná,“ spomínala. „Vlastne som nevedela, ako to bude vyzerať zo dňa na deň. Prišli sme do New Yorku. Absolvovali sme magnetickú rezonanciu. Nevyzeralo to veľmi dobre. Museli sme sa poradiť s mnohými lekármi, aby sme získali názor na to, čo by sme mali robiť.“
Rybakinovej tím napokon aj s pomocou lekára z Austrálie na diaľku pripravil plán tréningu, odpočinku a liečby, ktorý jej umožnil na US Open nastúpiť. Výsledkom bol jej druhý grandslamový titul v tejto sezóne. Na Australian Open pritom vo finále zdolala rovnakú súperku - Sobolenkovú.
Cesta k newyorskej trofeji viedla aj cez viacero veľkých mien. V osemfinále vyradila dvojnásobnú šampiónku Naomi Osakovú, následne musela otáčať zápasy proti olympijskej víťazke Čchin-wen Čeng a bývalej šampiónke Coco Gauffovej.
Finále bolo už 18. vzájomným súbojom Rybakinovej so Sobolenkovou. Kazaška víťazstvom znížila bilanciu ich duelov z vlastného pohľadu na 8:10 a očakáva, že ich rivalita bude pokračovať.
„Neviem, čo prinesie budúcnosť, ale zápasy proti Arine sú vždy veľmi náročné,“ povedala Rybakinová. „Mám pocit, že sa navzájom nútime byť po takýchto ťažkých bitkách lepšími.“
Prvé miesto svetového rebríčka si Rybakinová zabezpečila už postupom do semifinále, čím zosadila z čela Sobolenkovú. Šancu dostať sa v New Yorku na vrchol rebríčka mali aj Gauffová a Jessica Pegulová, preto si nová jednotka uvedomuje, že súboj o prvenstvo sa nebude týkať iba jej rivality so Sobolenkovou.
„Mám pocit, že nielen proti nej, ale aj proti ostatným hráčkam, najlepším hráčkam, chcete vždy skúsiť niečo nové, niečo vo svojej hre zmeniť a byť lepšia,“ povedala Rybakinová. „Neviem, čo prinesie budúcnosť, ale dúfam, že úspech a ešte nejaké víťazstvá.“
Rybakinová získala tretí grandslamový titul kariéry. Po triumfe vo Wimbledone a tohtoročnom Australian Open pridala prvú trofej z US Open a zároveň sa prvýkrát v kariére dostane na čelo svetového rebríčka.
Zdroj: SITA.sk - Pred tromi týždňami nevedela došliapnuť na nohu, teraz je na tenisovom vrchole. Rybakinová ovládla US Open a bude svetovou jednotkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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