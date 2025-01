Pred vládou stojí podľa Pellegriniho veľká výzva, samospráva potrebuje po 32 rokoch zmenu – FOTO

Pred vládou stojí veľká výzva

Nedostatočné financovanie

Slovensko nemá zadefinované jasné ciele

31.1.2025 (SITA.sk) - Po 32 rokoch potrebuje samospráva zmenu, aby mohla čo najlepšie slúžiť ľuďom. Uviedol to v piatok prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska SK8 , na ktorom hľadali možnosti v oblasti financovania, kompetencií modernej samosprávy a čerpania eurofondov."Preto som si to ako prezident zobral za svoje a zorganizoval jeden z prvých veľkých okrúhlych stolov na túto tému," povedal Pellegrini. Podľa jeho slov je spoločným záujmom všetkých, ktorí v piatok prijali pozvanie do Prezidentského paláca, riadiť Slovensko modernejším a efektívnejším spôsobom. Prezident sa predstaviteľom samospráv poďakoval za otvorenú, priamu a veľmi konkrétnu diskusiu o problémoch, ktoré ich trápia.Predstavitelia samospráv označili toto stretnutie za historické. "Je to po prvýkrát, čo stojím na tlačovej konferencii vedľa prezidenta Slovenskej republiky, ktorý deklaroval, že prevezme tému dokončenia reformy verejnej správy ako svoju vlastnú tému. Veľmi si to vážim. Tento moment považujem za historický a absolútne zásadný," povedal prezident Únie miesta Slovenska Richard Rybníček Podľa prezidenta stojí pred vládou veľká výzva - zadefinovať, ako chceme v 21. storočí zefektívniť riadenie celého štátu a k akému presunu kompetencií by malo dôjsť. Spomenul, že pri existujúcom spôsobe financovania prestávajú byť samosprávy schopné plnohodnotne plniť všetky potrebné služby tak, aby obyvatelia v mestách či v obciach viedli kvalitný život zodpovedajúci úrovni tohto storočia. Upriamil pozornosť napríklad na oblasť cestnej infraštruktúry, ktorá je v mnohých regiónoch v kritickom stave."Chcem požiadať vládu, aby tento problém naozaj považovala za vážny, ktorý môže výrazným spôsobom ohroziť fungovanie v jednotlivých regiónoch, ohroziť akúkoľvek dopravu, spôsobovať obrovské obchádzkové trasy a výrazne zhoršiť kvalitu života," vyhlásil. Treba podľa neho pripraviť národný program obnovy a opráv všetkých mostov v katastrofickom stave.Upozornil aj na nedostatočné financovanie, ktorým mestá a obce čelia a nemajú aktuálne zdroje na odmeny pre štátnych a verejných zamestnancov, ktoré im štát prisľúbil. Takisto poukázal na problém s každoročným ročným zúčtovaním dane z príjmov fyzických osôb, ktoré pravdepodobne spôsobí, že v máji tohto roku mnohé obce nedostanú od štátu financie na svoju prevádzku."Preto chcem požiadať aj v mene slovenskej samosprávy ako prezident ministra financií a jeho kolegov, aby našli spôsob, aby naše mestá a obce nezostali naozaj bez eura na svojich účtoch," dodal.Pellegrini vidí problém Slovenska v tom, že v rôznych oblastiach nemá zadefinované jasné ciele a dlhodobejšie stratégie. "Slovenská republika sa po 32 rokoch nemôže venovať len dennodennej politike, nemôže sa vláda zaoberať len tým, čo bolo včera, čo bude zajtra, respektíve reagovať len ad hoc na to, čo sa v krajine deje," konštatoval.Kritizoval tzv. rezortizmus, teda keď si minister bráni svoje kompetencie a právomoci, akoby boli jeho, hoci o štyri roky bude na jeho mieste sedieť iný minister. "Samozrejme, že nikto nechce oslabovať pozíciu a silu centrálnej vlády, ale tá má mať jasne definované oblasti, kde má zasiahnuť, kde má mať silu," zdôraznil.