31.1.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Čierna Hora chcú rozvíjať príležitosti ekonomickej diplomacie. Slovenské firmy by sa mohli v Čiernej Hore uchádzať o realizáciu viacerých projektov. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec sa 27. až 29. januára zúčastnil na obchodno-ekonomickej misii v Čiernej Hore, kde rokoval so zástupcami čiernohorskej vlády a podnikateľského sektora.„Vláda Čiernej Hory a Európska komisia zorganizovali v Podgorici spolu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj Európskou investičnou bankou prezentáciu programu pre rozvoj dopravnej infraštruktúry v hodnote približne deväť miliárd eur," informovalo ministerstvo. Chovanec pripomenul, že Slovensko je podporovateľom európskej integrácie štátov západného Balkánu.„Ponúkajú silné príležitosti na investície a partnerstvá. Slovenské firmy by sa mohli v Čiernej Hore uchádzať o realizáciu viacerých projektov. Veľký potenciál ponúka napríklad aj vytváranie možných medzinárodných konzorcií,“ doplnil Chovanec. Predsedovi čiernohorskej vlády Milojkovi Spajičovi povedal, že SR je pripravená aktívne sa zapojiť do budovania dopravnej infraštruktúry.„Premiér v tejto súvislosti potvrdil priestor na konštruktívny dialóg so zahraničnými spoločnosťami vrátane tých slovenských, pričom je v tomto smere otvorený akýmkoľvek rokovaniam," dodal rezort diplomacie.Slovensko a Čierna Hora plánujú nadviazať užšiu spoluprácu v presadzovaní záujmov v rámci ekonomickej diplomacie. Chovanec o tom hovoril s generálnym riaditeľom sekcie pre hospodársku a kultúrnu diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory Dejanom Vukovičom. Obaja sa zhodli, že je dôležité vytipovať sektory, v ktorých by väčšia vzájomná angažovanosť podnikateľských subjektov mohla byť prínosom pre širšie partnerstvá.„Čiernohorská strana vidí potenciál na zlepšenie podmienok pre potenciálnych investorov zo zahraničia osobitne po dobudovaní dopravnej infraštruktúry, ktorá je momentálne slabinou ich ekonomiky. Participovať by v tomto smere mohli i firmy zo Slovenska,“ uviedol Chovanec.V Čiernej Hore sa stretol aj s predsedníčkou Čiernohorskej obchodnej komory Ninou Drakičovou. Hovorili o konkrétnych možnostiach, ako by sa mohli slovenskí podnikatelia uplatniť na ich trhu.„Zhodli sme sa, že doterajšia úroveň obchodno-ekonomickej spolupráce nezodpovedá vysokej úrovni politických vzťahov. Preto považujeme za dôležité nájsť mechanizmus, ktorý by nám pomohol vytvoriť optimálne podmienky pre investorov zo SR, a to predovšetkým v oblasti energetiky a obranného priemyslu. Tým by sme naštartovali vzájomný obrat,“ uzavrel Chovanec.