Pred vycestovaním do Spojených arabských emirátov je nevyhnutný test na COVID-19

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pred vycestovaním do Spojených arabských emirátov je nevyhnutné podrobiť sa testu na COVID-19 . Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke.Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abú Dhabí však informuje, že vstup do krajiny nemá jednotné pravidlá pre jednotlivé emiráty. Odporúča sa obrátiť preto na letecké spoločnosti, či na Veľvyslanectvo Spojených arabských emirátov vo Viedni.Vstup do emirátu Dubaj je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym RT-PCR testom certifikovaným v anglickom jazyku a nie starším ako 96 hodín. „Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom, v opačnom prípade nebude umožnený check-in,“ informuje ministerstvo.Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu. Tlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícii v lietadle aj po pristátí pred pasovou kontrolou.Po prílete môžu miestne úrady na letisku vykonať ďalší RT-PCR test. Do oznámenia o výsledku testu je povinnosť ostať bez možnosti voľného pohybu na mieste pobytu, ktoré je uvedené v príslušnom tlačive.Aj do emirátu Abú Dhabí je vstup povolený len s testom, ktorý spĺňa rovnaké kritériá. Po príchode do Abú Dhabí je však povinnosť absolvovať 14-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku.„Náramok bude k dispozícii od príslušných autorít na každom prechode do emirátu Abú Dhabí. Zároveň je povinnosť podrobiť sa na šiesty deň po príchode do emirátu Abú Dhabí RT-PCR testu. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha vysokým pokutám,“ upozorňuje rezort.V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Abú Dhabí +971566202560 alebo ministerstvo zahraničných vecí na čísle +421259785978.