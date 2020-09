Kolotočiari zostali pre koronakrízu bez jarmokov, vinobraní a bez príjmov

Nevládzu platiť lízing

Kolotoče živia celú rodinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Za hotovú katastrofu pre všetkých kolotočiarov označil tohtoročnú sezónu František Sečkár, prevádzkovateľ kolotočov a ďalších technických atrakcií z Modry.Mestá a obce počas roka rušili jarmoky, hody aj rôzne obecné slávnosti a vinobrania, kolotočiari tak po zime zostali bez príjmov aj v lete. Ako živnostníci pritom musia platiť odvody, ale aj všetky štátne, technické a záťažové skúšky na technické atrakcie.Viacerí kolotočiari podľa Sečkára končia, pretože nevládzu platiť lízing, a hľadajú si zamestnanie. „Od októbra minulého roku je toto moja štvrtá akcia, všetky ostatné nám padli. Počas normálneho roka mávame od Veľkej noci až do neskorej jesene akcie každý týždeň,“ povedal po tom, ako svoje kolotoče a ďalšie atrakcie rozložil v Trnave.Aj tu radnica zrušila tradičný jarmok, Sečkár preto požiadal o poskytnutie verejného priestranstva a skúsi aspoň niečo zarobiť. Personál má na tvári rúška, zákazníci ich mať nemusia. Ku kolotočom sa dostanú len cez jeden vchod a musia si dezinfikovať ruky.September býva pre kolotočiarov silný mesiac, bývajú vinobrania aj Michalské jarmoky. „Zrušené bolo Račianske, Pezinské aj Modranské vinobranie, zrušený bol aj Michalský jarmok v Hlohovci,“ vymenoval Sečkár veľké podujatia, ktoré si musel zo svojho kalendára škrtnúť. Kolotoče pritom živia celú rodinu, aj viacerých brigádnikov. Keďže neboli akcie, viacerí z brigádnikov o prácu prišli.Kolotočiari podľa Sečkára nepatria do žiadnej zo skupín, ktorým vláda sľubuje pomoc. Ešte horšie však podľa neho je, že nikto nevie, ako dlho bude situácia s koronavírusom trvať a či sa neprenesie aj do ďalšej sezóny.Rozvetvená rodina Sečkárovcov je už štvrtou generáciou, ktorá podniká s kolotočmi a ďalšími technickými a zábavnými zariadeniami.