Predaj a používanie zábavnej pyrotechniky sa obmedzí, na Silvestra ich budete môcť odpaľovať len v určitom čase

Nové obmedzenia

Bude potrebný súhlas

Najcitlivejšie sú zvieratá

10.7.2023 (SITA.sk) - Od budúceho roka sa obmedzí predaj a upraví používanie vybraných kategórií pyrotechniky. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú schválila Národná rada SR na návrh poslancov hnutia Sme rodina Obmedzí sa predaj a používanie pyrotechniky predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, výmetníc, mín alebo rímskych sviec.Taktiež sa spresní čas používania zábavnej pyrotechniky. Povolená budeod 18:00 do polnoci aod polnoci do druhej hodiny ráno.Osoba, ktorá bude chcieť spraviť ohňostroj s pyrotechnickými výrobkami kategórie F2, F3, F4, musí požiadať obec o súhlas. Novela ďalej doplnila povinnosť banských úradov a obcí informovať obyvateľov o tom, že vydali súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky na ich území mimo vyhradených dní, teda počas roka, aby sa ľudia mohli na to pripraviť.Predkladatelia svoj návrh zdôvodnili tým, že takáto zábavná pyrotechnika poškodzuje a ohrozuje fyzické i duševné zdravie ľudí. Najmä pri neodbornej manipulácii s pyrotechnickými výrobkami dochádza k vážnym úrazom s dočasnými alebo trvalými následkami.Neočakávané použitie extrémne hlučnej zábavnej pyrotechniky aj so svetelným efektom pôsobí podľa predkladateľov negatívne na starších ľudí, deti, ľudí s poruchami duševného zdravia či mentálne hendikepovaných ľudí. V návrhu ďalej píšu, že pyrotechnika zároveň môže poškodiť súkromný aj verejný majetok, a tiež fyzické a duševné zdravie zvierat.„Vo všeobecnosti patria medzi najcitlivejšie zvieratá voči pyrotechnike psy a kone. Podľa dostupných štúdií trpí až 45 percent psov fóbiou z ohňostrojov a takmer 80 percent koní úzkosťou spôsobenou výbuchmi, ktoré u tretiny z nich spôsobia zranenia v dôsledku paniky a pokusu o útek, keď sa snažia preskočiť plot," uviedli predkladatelia.