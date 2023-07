Samosprávam bude v nasledujúcich dvoch rokoch chýbať viac ako miliarda eur, varujú kresťanskí demokrati

Hrozivé čísla

Nedostatočné kompenzácie

Navrhujú diskusiu

10.7.2023 (SITA.sk) - Samosprávam bude pre výpadok dane z príjmov fyzických osôb a nedostatočné kompenzačné opatrenia chýbať v rokoch 2022 až 2025 celkovo 1,5 miliardy eur. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , podľa ktorého sú potrebné prehľadné dáta a plán pomoci.Ako uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová , vlani hospodárili obce a kraje so schodkom 420 miliónov eur. Tento rok to bude podľa odhadu ministerstva financií 384 miliónov eur a zhruba okolo tejto sumy sa bude pohybovať deficit aj v nasledujúcom období. V rokoch 2022 až 2025 to má byť celkovo 1,5 miliardy eur.„To je hrozivé číslo, hlavne ak si uvedomíme, že samosprávy nemajú peniaze na to, aby sa s týmto problémom vyrovnali. Hoci si na čas môžu pomôcť míňaním rezervných fondov či zadlžovaním v bankách, dlhodobo to nemôžu vydržať,“ vysvetlil ekonomický expert KDH a dvojka kandidátky Jozef Hajko Tento i budúci rok dostávajú samosprávy čiastočné kompenzácie, ktoré získa štát z výberu dane z právnických osôb. Mimoriadny transfer predstavuje v tomto roku 326 miliónov eur, o podobnej sume uvažuje ministerstvo financií aj budúci rok.„To je však nedostatočné, hlavne ak si uvedomíme, že vyhliadky na výber dane z príjmov fyzických osôb, od ktorých sú samosprávy bytostne závislé, sú stále horšie,“ upozornil Ivan Bošňák s tým, že podľa júnovej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií budú mať kraje a obce tento rok o 212 miliónov eur menej, ako to bolo v schválenom rozpočte na tento rok.„Budúci rok budú čísla ešte nepriaznivejšie,“ dodal kandidát KDH na poslanca NR SR KDH podľa Hajka navrhuje jasnú, transparentnú a verejnej kontrole podliehajúcu komunikáciu zo strany vlády k vyhliadkam výšky ich príjmov od štátu.„Rovnako treba venovať okamžitú pozornosť hľadaniu náhradných zdrojov ich financovania pri výpadkoch transferov dane z príjmu fyzických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb,“ doplnil Hajko.Podľa kresťanských demokratov nesmie súčasná vláda bremeno vyrovnania sa s deficitmi samospráv odsúvať na ďalšiu vládu po parlamentných voľbách. Hnutie napriek letnému obdobiu navrhuje urýchlene rozprúdiť diskusiu predstaviteľov samospráv, ministerstva financií, analytických jednotiek štátu a prípadne aj nezávislých analytikov pri hľadaní riešení pred tvorbou samosprávnych rozpočtov na roky 2023 až 2026.