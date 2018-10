Predaj áut v Číne klesol o takmer 12 %, najviac za takmer 7 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Peking 12. októbra (TASR) - Predaj áut v Číne zaznamenal minulý mesiac prudký pokles, najvýraznejší za takmer sedem rokov. Veľkou mierou sa pod to podpísal eskalujúci obchodný spor medzi USA a Čínou. Automobilový sektor patrí medzi oblasti najviac zasiahnuté dovoznými clami amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Číne a odvetnými krokmi zo strany Pekingu.Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM) oznámila, že predaj áut v Číne klesol v septembri medziročne o 11,6 % na 2,39 milióna. To znamená pokles tretí mesiac po sebe, v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi ale podstatne výraznejší. V auguste klesol predaj áut v Číne o 3,8 % a v júli o 4 %. V júni predaj ešte vzrástol, a to o 4,8 %.Septembrový výsledok je najhorší od januára 2012, keď predaj áut v Číne klesol až o 26,4 %. Pod vtedajší pokles sa však čiastočne podpísal termín Lunárneho nového roka.Za deväť mesiacov tohto roka sa v Číne predalo 20,49 milióna áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 1,5 %. CAAM uviedla, že v dôsledku najnovšieho vývoja sa jej pôvodnú prognózu celoročného rastu predaja o 3 % nepodarí naplniť. O spomínané 3 % sa zvýšil predaj minulý rok (v roku 2016 rast predaja dosiahol 13,7 %) a CAAM očakávala, že v roku 2018 si rast toto tempo udrží.Trh by sa však podľa asociácie ešte stále mal vyhnúť poklesu, s čím počítajú niektorí analytici a čoho sa automobilový priemysel veľmi obáva. Podľa poradenskej spoločnosti Automotive Foresight so sídlom v Šanghaji prípadný celoročný pokles predaja vyvoláva medzi niektorými automobilkami a dodávateľmi takmer paniku. Trh totiž rastie bez prestania viac než 20 rokov a firmy si plány do budúcnosti postavili na ďalšom raste.