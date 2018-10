Saudskoarabská delegácia pricestovala rokovať o zmiznutom novinárovi

Džamál Chášukdží, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 12. októbra (TASR) - Delegácia zo Saudskej Arábie pricestovala v piatok do Turecka v rámci vyšetrovania prípadu nezvestného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Delegácia bude rokovať s tureckými predstaviteľmi v priebehu nadchádzajúceho víkendu. Agentúra ďalšie podrobnosti neuviedla.Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin vo štvrtok povedal, že Turecko a Saudská Arábia vytvorias cieľom preskúmať Chášukdžího zmiznutie. Novinár zmizol minulý týždeň po tom, čo vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, pripomína agentúra AP.Dopisovateľ amerických novín The Washington Post mohol byť podľa tureckých predstaviteľov zavraždený v budove konzulátu, svoje tvrdenia však nepodporili dôkazmi. Saudská Arábia odmietla tieto tvrdenia akoNemecko v piatok zároveň v súvislosti s Chášukdžího zmiznutím vyjadrilopovedal Steffen Seibert, hovorca spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Ako dodal,Rovnaký odkaz adresoval aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas saudskoarabskému veľvyslancovi v Berlíne začiatkom tohto týždňa, oznámil hovorca nemeckého rezortu diplomacie Rainer Breul.