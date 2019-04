Predaj áut v Číne pokračuje v poklese, v marci sa znížil o 12 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 9. apríla (TASR) - Predaj áut na čínskom trhu pokračoval v marci vo výraznom poklese, aj keď tempo poklesu sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zmiernilo. Ukázali to v utorok zverejnené údaje čínskej automobilovej asociácie CPCA.CPCA uviedla, že maloobchodný predaj áut klesol v marci v Číne o 12 % na 1,78 milióna. Oproti vývoju vo februári sa pokles zmiernil, keď v druhom mesiaci roka klesol o 18,5 %. Vtedajšie údaje však ovplyvnili aj oslavy lunárneho nového roka. V januári sa maloobchodný predaj áut v Číne znížil o 4 %.Automobilový trh dopláca na pokračujúce obchodné spory medzi Čínou a USA, ale aj na vývoj na domácom trhu. Je to jediná kategória v rámci spotrebných tovarov v Číne, ktorá za prvé dva mesiace zaznamenala pokles.CPCA očakáva, že v apríli sa predaj do určitej miery zotaví, pričom vychádza z plánovaného zníženia daní. Do akej miery by predaj áut mal vzrásť, však CPCA nespresnila.