Index podnikateľského prostredia v 2. polroku po ôsmich rokoch stúpol

Bratislava 9. apríla (TASR) - Podnikatelia v SR hodnotili 2. polrok 2018 pozitívnejšie ako predchádzajúce obdobie, keď Index podnikateľského prostredia (IPP) stúpol oproti 2. štvrťroku 2018 o 0,09 bodu, zvýšil sa na 44,82 bodu. Ide iba o 0,19 % lepšie hodnotenie (-2,36 %) oproti predchádzajúcemu štvrťroku (-2,55 %), ale je to prvýkrát po ôsmich rokoch, keď IPP stúpol oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu. Naposledy sa tak stalo v 3. kvartáli 2010, vtedy mal IPP hodnotu 91,9 bodu. Informoval o tom Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).Podnikatelia podľa neho za top-bariéru v podnikaní označili efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-6,77 %), byrokraciu (-6,73 %), uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-6,55 %) a zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-6,00 %). Ide v zásade o rovnaké bariéry ako posledných niekoľko rokov, len v inom poradí.Priblížil, že v 2. polroku 2018 hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-4,23 %) o 1,46 % lepšie ako v predchádzajúcom období (-5,69 %). Prekvapením bolo kladné hodnotenie funkčnosti štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady, a podobne), ktoré dostalo kladné hodnotenie (0,91 %). Naposledy podnikatelia hodnotili túto oblasť kladne v 1. kvartáli 2017. Je možné, že ide o odraz fungovania antibyrokratického zákona. Najvýznamnejšie z oblastí mimo podnikateľov samotných bola hodnotená oblasť prístupu k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh,), a to hodnotou 0,95 %.Poznamenal, že IPP dosiahol úroveň 44,82 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku stúpol 0,09 bodu.podčiarkol Serina.Z právnych úprav sa podľa Serinu podnikatelia domnievajú, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o podpore v cestovnom ruchu (-32,83 bodu na škále od -300 do plus 300 bodov), ktorý zavádza príplatky za rekreáciu v SR pre zamestnancov od zamestnávateľov zamestnávajúcich nad 50 zamestnancov.Na druhej strane podľa neho podnikatelia ocenili novelu zákona o verejnom obstarávaní (10,44 bodu), od ktorého si sľubujú zrýchlenie verejného obstarávania. Podobne pozitívne hodnotili novelu zákona o katastri nehnuteľností, ktorá má priniesť zefektívnenie činnosti katastra nehnuteľností. Pozitívne ocenili aj zmeny v Policajnom zbore.