Predaj áut v Nemecku vzrástol v novembri o 10 percent

Frankfurt nad Mohanom 3. decembra (TASR) - Predaj áut v Nemecku zaznamenal minulý mesiac výrazný rast, čo do veľkej miery spôsobilo zavedenie nových emisných testov na jeseň minulého roka. Uviedla to v utorok Nemecká federácia automobilového priemyslu (VDA).Podľa informácií VDA sa v novembri predalo v Nemecku celkovo 299.200 nových vozidiel. To je o 10 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. VDA však dodala, že vysoký rast je dôsledkom prepadu predaja vlani na jeseň, ktorý spôsobilo zavedenie nových emisných testov v Európskej únii (WLTP) od septembra 2018.Od januára do konca novembra sa v Nemecku predalo takmer 3,3 milióna áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 4 %.Na druhej strane, automobilová produkcia, ktorá je hlavným ťahúňom hospodárskeho rastu, za 11 mesiacov roka medziročne klesla, a to o 9 %. Dôvodom je vysoká orientácia automobilového sektora na vývoz, ktorý v súčasnosti poškodzujú obchodné spory medzi USA a Čínou, neistota súvisiaca s odchodom Británie z EÚ a oslabovanie rastu svetovej ekonomiky.