Spolupráca i medzinárodné témy stredobodom rokovaní Putina a Vučiča

Vladimir Putin v Holandsku. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Moskva 3. decembra (TASR) - Dvojstranná spolupráca a regionálne a medzinárodné témy budú stredobodom stredajších rokovaní prezidentov Ruska a Srbska Vladimira Putina a Aleksandara Vučiča v ruskom čiernomorskom letovisku Soči. Informovala o tom v utorok tlačová služba Kremľa, ktorú citovala agentúra TASS.Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič v rozhovore pre TASS, zverejnenom v utorok, uviedol, že Srbsko považuje Rusko za blízkeho priateľa a strategického partnera a nemá v úmysle pripojiť sa k protiruským sankciám. Taktiež povedal, že strategické smerovanie Srbska k vstupu do Európskej únie by nemalo poškodiť jeho vzťahy s Ruskom a Čínou.Srbský prezident pricestuje do Ruska na pracovnú návštevu. Hovorca Kremľa Dmitrj Peskov ešte 22. novembra označil túto návštevu za "mimoriadne dôležitú"." zdôraznil Peskov, pričom poukazoval na kauzu, ktorá sa týka údajného pokusu ruského spravodajského dôstojníka naverbovať údajného vysokopostaveného funkcionára Srbska. Video z toho aktu sa objavilo na YouTube 17. novembra.Vučič vtedy pre týždenník Der Spiegel povedal, že jeho krajina chce dobré a na dôvere založené vzťahy s Ruskom. Zdôraznil, že v dôsledku údajného špionážneho škandálu nezruší svoju návštevu Ruska.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyhlásila, že špionážna aféra je len ďalšou provokáciou pred blížiacimi sa schôdzkami na vysokej úrovni medzi Moskvou a Belehradom.Srbský minister obrany Aleksandar Vulin naznačil, že táto záležitosť má spojitosť s rozhodnutím Srbska zotrvať vojensky neutrálne aj napriek tomu, že väčšina krajín v balkánskom regióne je v NATO.