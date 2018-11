Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 9. novembra (TASR) - Predaj automobilov v Číne aj v októbri klesol, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 11,7 %. To naznačuje, že odbyt vozidiel na najväčšom automobilovom trhu na svete za celý tento rok sa môže znížiť. Vyplýva to z údajov čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM).Októbrový pokles predaja je zároveň najstrmší od roku 2012, keď sa odbyt vozidiel v Číne prepadol medziročne o 26,4 %.K októbrovému zníženiu odbytu na 2,38 milióna vozidiel došlo v čase obchodnej vojny s USA a širšieho spomalenia hospodárskeho rastu. A nasleduje po septembrovom poklese predaja áut o 11,6 % a augustovom o 3,8 %.Združenie CAAM zároveň uviedlo, že celkový predaj za prvých 10 mesiacov roka dosiahol 22,87 milióna vozidiel, čo je o 0,1 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.Len predaj nových energeticky úsporných vozidiel, čo je kategória, do ktorej patria elektromobily aj hybridné vozidlá, zostal silný a v októbri vzrástol o 51 %. Za prvých 10 mesiacoch tohto roka sa tento predaj zvýšil o 75,6 % na 860.000 áut.uviedol Jao Ťie z CAAM, podľa ktorého by výsledok predaja za celý rok mohol byť aj záporný.Ak sa to stane, bolo by to po prvý raz od začiatku 90. rokov minulého storočia, čo sa ročný predaj automobilov v Číne znížil.Podľa CAAM októbrový pokles bol spojený s pomalým spotrebiteľským dopytom a vplyvom spomalenia čínskeho hospodárstva. Združenie už v predchádzajúcich mesiacoch upozornilo, že obchodná vojna s USA mala vplyv na predaj vozidiel.Čínski obchodníci s automobilmi tlačia na Peking, aby pomohol podporiť tento sektor. Navrhli napríklad zníženie dane z predaja menších áut na polovicu. Niektorí obchodníci ponúkajú zákazníkom veľké zľavy na udržanie predaja.CAAM pôvodne predpovedalo nárast predaja áut v Číne v tomto roku o 3 %. To by bolo zhruba rovnaké tempo ako vlani, ale zároveň by to bolo citeľné spomalenie po náraste predaja o 13,7 % v roku 2016.