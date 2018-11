Krajský súd rozhodol v spore o know-how v prospech U.S. Steel Košice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 9. novembra (TASR) – V dlhoročnom spore o desiatky miliónov eur, ktoré si ako náhradu škody nárokuje americká firma ADAMS&Co., rozhodol košický krajský súd vo štvrtok (8.11.) v prospech oceliarní U.S. Steel Košice. Zmluvu o poskytnutí poradenských služieb z roku 1997, o ktorú sa žalobca opiera, označil súd za neplatnú.uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová.Súčasnérozhodnutie v spore zatiaľ nie je právoplatné a ADAMS&Co. sa môže odvolať. Krajský súd bude vo veci samej ďalej konať až po právoplatnosti tohto rozsudku.Košický U.S. Steel ocenil verdikt súdu.reagoval hovorca oceliarní Ján Bača.konštatoval ďalej.Spoločnosť ADAMS&Co., INC už takmer 20 rokov vedie spor, ktorým sa domáha náhrady škody za to, že firmy patriace do skupiny niekdajších Východoslovenských železiarní (VSŽ) mali neoprávnene využívať jej know-how. Žalovanou stranou je popri U.S. Steel Košice spoločnosť Gratio Holdings so sídlom na Cypre, ktorá sa stala právnym nástupcom VSŽ. Žalobu podala poradenská firma registrovaná v americkom štáte Delawere ešte v roku 1999 proti vtedajšej spoločnosti VSŽ Oceľ. Žalovaná suma vtedy bola 9,6 milióna USD, neskôr sa zvýšila na 16 miliónov USD a ďalej rástla údajnými úrokmi z omeškania.V spore krajský súd vlani v marci vyhovel návrhu žalobcu na zaistenie časti pozemkov U.S. Steel Košice. Ich rozsah - zhruba 500 hektárov bol podľa americkej firmy adekvátny sume 47 miliónov USD (39,84 milióna eur), na ktorú vtedy narástla výška žalovanej sumy. Stalo sa tak prežalobcu, že prípadná exekúcia voči oceliarňam bude ohrozená, a to vzhľadom na medializované informácie o chystanom predaji oceliarní. Najvyšší súd (NS) SR však po podaní odvolania zo strany U.S. Steel toto rozhodnutie zrušil.(1 EUR = 1,1424 USD)