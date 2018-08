Predaj fairtradových výrobkov na Slovensku sa vlani zvýšil

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 23. augusta (TASR) - Objem predaných fairtradových výrobkov na Slovensku za posledný rok výrazne vzrástol. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave to oznámila riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Chorváthová. Ide podľa nej o dobrú správu.vysvetlila.Okrem poskytnutia minimálnej výkupnej ceny poskytuje systém pestovateľom tiež takzvaný fairtradový príplatok.priblížila Chorváthová. Za výrobky, ktoré si vlani slovenskí zákazníci kúpili, získali družstvá pestovateľov na fairtradovom príplatku 95.000 eur, čo je o 106 percent viac ako v roku 2016.Vlajkovou loďou fairtradu je káva, ktorej podiel na Slovensku stúpol z 0,47 na 0,7 percenta. Celkom jej Slováci vlani vypili 15 miliónov šálok. Spotreba fairtradového kakaa sa zvýšila o 212 percent najmä vďaka obchodným reťazcom, ktoré do svojej ponuky zaradili výrobky z neho. Rástol aj predaj ostatných fairtradových surovín. Objem predaného cukru sa zdvojnásobil, o 20 ton vzrástol aj predaj fairtradovej bavlny. Za ním stojí najmä jeden z obchodných reťazcov, ktorý do uniforiem z fairtradovej bavlny obliekol všetkých svojich zamestnancov.Ako vysvetľuje Allan Bussard, konateľ spoločnosti Ten Senses, ktorá obchoduje s fairtradovou kávou a orieškami, fairtrade nemusí pre spotrebiteľa automaticky znamenať vyššiu cenukonštatoval. Káva, ktorú predáva jeho spoločnosť, je síce drahšia ako bežné kávy, no je to najmä preto, že ide o odrodovú arabicu.ubezpečil. Podobne je to s orieškami.ozrejmil.