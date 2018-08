Volkswagen investuje 3,5 miliardy do vybudovania digitálnej divízie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 23. augusta (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) do roku 2025 investuje 3,5 miliardy eur do vybudovania digitálnej divízie a produktov vrátane platformy založenej na cloud computingu, ktorá umožní spojenie vozidiel a zákazníkov s cieľom poskytovať nové služby, ako je zdieľanie áut.Nemecká automobilka vo štvrtok uviedla, že pracuje na novom operačnom systéme s názvom "vw.OS", ktorý predstaví v roku 2020 vo svojich elektromobiloch značky VW.Tieto vozidlá budú mať úplne novú "elektronickú architektúru" navrhnutú tak, aby pomohla uľahčiť autonómne jazdné funkcie, uviedol VW vo vyhlásení.Namiesto toho, aby sa v každom vozidle nachádzalo okolo 70 rôznych nezávisle fungujúcich senzorov a kontroliek, budú mať nové autá senzory spojené pomocou nového, vlastného operačného systému.Týmto spôsobom by informácie zhromaždené parkovacím senzorom mohli byť prepojené s riadením, brzdami a mapami s vysokým rozlíšením. Umožnia tak autu, aby sa samo zaparkovalo, hneď ako palubná kamera uvidí voľné parkovacie miesto.Podľa VW je ľahšie aktualizovať vlastný softvér ako softvér od tretej strany a od rôznych dodávateľov s rôznymi senzormi.Volkswagen už avizoval, že v 2. štvrťroku 2019 začne v Berlíne poskytovať službu zdieľania áut s názvom "My Share". Časom ju chce rozšíriť na kľúčové európske trhy, ako aj do vybraných miest v Spojených štátoch a Kanade.