Predaj jazdených vozidiel v rámci programu Škoda Plus narástol za rok o 30 %

Program Škoda Plus prispieva ku kultivácii predaja jazdených vozidiel všetkých značiek a výrazne pomáha v omladzovaní vozového parku. "Vozidlá značky Škoda patria na Slovensku k najvyhľadávanejším nielen medzi novými autami, ale tiež na sekundárnom trhu. Program Škoda Plus sa od svojho spustenia v minulom roku stal významným hráčom v predaji jazdených vozidiel čo dokazuje aj nárast predajov. Ide pre nás o potvrdenie dôvery, ktorú zákazníci vkladajú do našich vozidiel. Zároveň ide o jasný dôkaz úspechu našich inovatívnych prístupov nielen k novým obchodným príležitostiam, ale tiež zákazníckej starostlivosti. Povzbudivý je aj nárast predajov 100% elektrického modelu Škoda Enyaq, čo svedčí o tom, že elektromobilita si hľadá cestu do čoraz širšej škály slovenských domácností," komentuje výsledky Martin Kiseľák, projektový manažér programu Škoda Plus zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Za prvých 10 mesiacov roku 2023 prejavili zákazníci programu Škoda Plus najväčší záujem o vozidlá staršie ako 5 rokov veku, resp. vozidlá s nájazdom nad 150.000 km. Ich podiel predstavoval 59 %. Tzv. Vyskúšané vozidlá, ktoré sú mladšie ako 5 rokov veku, s nájazdom od 30.000 km do 150.000 km pritom tvorili zvyšok predajov (41 %), z čoho tzv. Ročné vozidlá, ktoré zahŕňajú mladé jazdené koncernové vozidlá do 18 mesiacov od prvej registrácie s maximálne 30 000 najazdenými kilometrami, tvorili 7 %. Najväčší vplyv na predaj zánovných vozidiel má ich dostupnosť, ktorá prešla za posledné tri roky zásadnou zmenou. Kvôli výpadkom vo výrobe a predlžovaným operatívnym lízingom je na trhu vozidiel tejto kategórie menej ako pred rokom 2020.Najpopulárnejším modelom v programe Škoda Plus bola Škoda Octavia, ktorá tvorila 35 % celkových predaných vozidiel. Najtradičnejšou voľbou pritom bol model s cenovkou okolo 18 tisíc eur a nájazdom zhruba 110 tisíc kilometrov, v karosérii typu kombi, motorom 2,0 TDI a automatickou prevodovkou. Nasledovali ďalšie modelové rady mladoboleslavskej automobilky: Fabia (14 %), Superb (13 %), Karoq (10 %) a Kodiaq (9 %). Viac ako polovica predaných vozidiel (55 %) mala naftový motor a 42 % vozidiel bolo vybavených benzínovým motorom. Pokračoval trend rastúcich predajov automatických prevodoviek, ktoré si tento rok vybralo 52 % zákazníkov. Najviac zákazníkov si zvolilo auto v bielej farbe (28 %), nasledovala sivá (17 %) a čierna (15 %).Aj záujemcovia o jazdený automobil začínajú zvažovať alternatívne pohonné jednotky. Najpredávanejším elektrickým modelom bol model Enyaq, o ktorý sa zvýšil záujem až trojnásobne oproti predchádzajúcemu roku. Súvisí to tiež s tzv. "State of Health" certifikátom, ktorý je zárukou skutočného stavu batérie. Ten zákazníci dostávajú automaticky k vozidlu.Väčšina automobilov predaných prostredníctvom programu Škoda Plus bola zakúpená ako nová na Slovensku (69 %), z čoho až polovicu tvorili vozidlá po prvom majiteľovi. To so sebou nesie výhodu dobre zmapovanej histórie. Priemerný nájazd modelov značky Škoda predstavoval 88 - tisíc km a priemerná cena 19 600 eur s DPH. Program Škoda Plus aktuálne ponúka viac ako 550 vozidiel, ktorý neustále rastie. Zákazník tak má na výber čoraz širšie portfólio overených jazdených vozidiel s ďalšími atraktívnymi výhodami. Napríklad zákazníci, ktorí využijú financovanie, môžu u vybraných vozidiel získať predĺženú záruku a na veľkú časť vozidiel sa vzťahuje päťročná záruka od výrobcu, prípadne je k nim možné získať predplatený servis.Preverené jazdené vozidlá z certifikovaného programu Škoda Plus sú k dispozícii na 21 predajných miestach po celej Slovenskej republike. Denne aktualizovaný zoznam ponúkaných modelov nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke programu Škoda Plus a môžu sa tak zoznámiť s vyhliadnutým exemplárom skôr, ako sa vydajú ku konkrétnemu predajcovi. Sieť Škoda Plus je dnes jedným z najväčších obchodníkov s jazdenými vozidlami na slovenskom trhu a vďaka pobočkám v každom kraji taktiež regionálne najdostupnejším. Vďaka tomu, že sú blízko zákazníkom a detailne poznajú lokálne prostredie, sú všetci predajcovia Škoda Plus zárukou seriózneho prístupu k výkupu aj predaju a prispievajú tak ku kultivácii tuzemského obchodu s jazdenými vozidlami.Pre viac informácií navštívte webstránku www.skodaplus.sk alebo sa informujte v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda.