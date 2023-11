Starostovia na Záhorí upozorňujú na zhoršenie situácie, ak na letisko v Kuchyni presunú stíhačky F-16 natrvalo

Sliač pravdepodobne hangáre nestihne

Hlučnosť by sa obcí výrazne dotkla

Upozornenie na cvičné lety

23.11.2023 (SITA.sk) - Veľký hluk sa môže stať súčasťou života obyvateľov Kuchyne, ale aj širšieho priestoru Záhoria od Malaciek po Bratislavu nielen dočasne, no natrvalo.Uviedol to denník SME v súvislosti s časťou programového vyhlásenia vlády, ktorá hovorí o tom, že vláda zváži presun stíhačiek F-16 na letisko v Kuchyni.Ako denník spresnil, mestá a dediny v blízkosti kuchynského letiska, okrem krátkej skúsenosti so stíhačkami MiG-29 medzi rokmi 2009 až 2010, sú zvyknuté na tichšie, vrtuľové vojenské lietadlá ako L-410 Turbolet a C-27 Spartan.Súčasne denník SME pripomenul, že pred štrnástimi rokmi, keď Ozbrojené sily SR dočasne premiestnili stíhacie letectvo zo základne Sliač do Kuchyne, starosta obce na Záhorí Róbert Bujna apeloval, aby lietadlá nelietali v čase nočného pokoja po dvadsiatej druhej hodine.Prvé stíhačky F-16 by na Slovensko mali doraziť o trištvrte roka. Na Sliači pravdepodobne nestihnú postaviť nové hangáre a potrebnú leteckú infraštruktúru.Záhorie by tak malo počítať aj s variantom, že sa dočasne stíhačkám nevyhnú. Dotknuté obce sú podľa informácií SME v pravidelnom kontakte s veliteľom základne v Kuchyni.Za posledné obdobie dostali niekoľko protichodných informácií, či stíhačky budú, alebo nebudú dočasne lietať zo Záhoria. Informácia, že by stíhačky mohli byť na Záhorí natrvalo je len v schválenom programovom vyhlásení vlády.„Nikto sa s nami o tom nerozpráva. Máme raz za mesiac stretnutie s vojakmi, ale toto nebolo témou dňa. Určite by sa situácia zhoršila, preletov aj hlučnosti by bolo viac," uviedol pre SME starosta Rohožníka Peter Švaral.Tri kilometre od kuchyne je aj obec Pernek. Starosta Martin Ledník uviedol, že hlučnosť by sa ich obce výrazne dotkla a trvalé premiestnenie stíhačiek si nechce ani predstaviť. Ako dodal, jeho posledná informácia od OS SR je, že by mali byť stíhačky na Záhorí len dočasne.Generál vo výslužbe Pavel Macko pre SME vyslovil predpoklad, že vzlety stíhačiek F-16 by mali byť častejšie než v prípade lietadiel MiG-29.„Nové stíhačky budú v intenzívnej prevádzke, piloti sa budú zacvičovať," dodal Macko. Ministerstvo obrany SR zvyklo počas prevádzky lietadiel MiG-29 upozorňovať na cvičné prelety. Rezort zvykol upozorňovať aj na možnosť sonického tresku, ktorý je sprievodným javom nadzvukovej rýchlosti.V prípade presunu stíhačiek na Záhorie by boli prelety počuť v celom regióne Záhoria od Malaciek po Bratislavu a v území na východ od Malých Karpát, teda v okolí Trnavy či Trenčína.Macko ďalej uviedol, že trvalý presun stíhačiek na západ Slovenska by ovplyvnil aj letové trasy európskych leteckých spoločností, keďže nad západným Slovenskom je najhustejšia letecká premávka.