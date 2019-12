Predčasné starobné dôchodky sa niektorým ženám zvýšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 14. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku z vlastnej iniciatívy, to znamená bez osobitnej žiadosti poistenca, prehodnocovať sumu predčasného starobného dôchodku ženám. Ide o ženy, ktoré odišli alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020 a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte v tomto roku platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti." informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.O prehodnotení a zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku dostanú dotknuté ženy od Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie. Ich predčasné starobné dôchodky poisťovňa prehodnotí postupne tak, aby o nich rozhodla v zákonnej lehote, tzn. do 31. decembra 2020.