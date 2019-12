Pri zimných športoch treba dbať aj na správne nastavené poistenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 14. decembra (TASR) - Pripraviť sa správne na zimnú lyžiarsku sezónu by malo byť základným pravidlom každého lyžiara a návštevníka horských stredísk. Patrí k tomu nielen správny výstroj, oblečenie, ale aj prevencia v podobe správne nastaveného poistenia.uvádza riaditeľka Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) Jana KrajčírováPodľa nej počas poslednej zimnej lyžiarskej sezóny v období od 1. decembra 2018 do 15. apríla 2019 záchranári HZS zasahovali celkovo 1042-krát pri úrazoch lyžiarov či snoubordistov na lyžiarskych tratiach. Najviac úrazov ošetrili záchranári HZS v Nízkych Tatrách, pod Chopkom. Počet úrazov v tomto stredisku tak ako sezónnu predtým presiahol počet 1000. Najčastejšie išlo o úrazy končatín, či už zlomeniny alebo poranenia kĺbov, ale aj úrazy hlavy či chrbtice. V mnohých prípadoch je to práve bezohľadná jazda lyžiarov, ktorá je príčinou zrážok lyžiarov či snoubordistov, a, žiaľ, často na to doplácajú práve nevinní návštevníci strediska pohybujúci sa na lyžiarskej trati.S úrazovým a zdravotným poistením, ktoré si ľudia bežne uzatvárajú, získa človek finančnú podporu napríklad v prípade zlomeniny, ktorou si môže zabezpečiť odľahčenú verziu sadry, prípadne uhradiť rehabilitáciu. Správne nastavené úrazové a zdravotné poistenie taktiež vykompenzuje ušlý príjem v prípade práceneschopnosti.vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.Z údajov ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby AWP Solutions vyplýva, že priemerné náklady na ošetrenie zranenia sú v zahraničí dvoj- až trojnásobne vyššie ako pri úrazoch na slovenských horách. Hoci sú spomínané krajiny členmi EÚ, v prípade úrazu na horách nemusí európsky preukaz poistenia stačiť.zdôrazňuje Peter Ripka z poisťovne.Poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby klientom najčastejšie pomáha so zabezpečením garancie platby v nemocnici. Tiež pri repatriácii zranených na Slovensko. Priemerné náklady spojené s repatriáciou zraneného, ak klient nemá uzatvorené komerčné poistenie, sa pohybujú na úrovni okolo 1500 eur. Medzi najdrahšie, no zároveň jedni z najčastejších prevozov, patria transporty helikoptérami do nemocnice. V priemere sa náklady na ne pohybujú okolo 5000 eur. Na to treba myslieť nielen na dovolenke v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ide o poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby a tieto náklady nie sú hradené zo štandardného verejného zdravotného poistenia