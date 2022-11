Predčasné voľby by podľa Druckera vyriešili mnoho vecí, na referendum s protiústavnou otázkou má však iný názor

Odporúča skrátenie volebného obdobia

Slovensko si zaslúži reštart



Referendum o predčasných voľbách

Na základe petície občanov, ktorá bola doručená 26. októbra, prezidentka SR



Na základe petície občanov, ktorá bola doručená 26. októbra, prezidentka SR Zuzana Čaputová určila sobotu 21. januára 2023 za deň konania referenda. Ako uviedla, vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektovania občanov a zároveň dodala, že nebude vyzývať ľudí k účasti na referende. V ňom budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola v petičných hárkoch uvedená v poradí ako druhá. Prvá otázka nebude súčasťou referenda, pretože nie je v súlade s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd SR.

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ak sa politické strany nedohodnú na predčasných voľbách, povedzme v máji 2023, budúci rok hrozí, že budeme žiť v neustálej každodennej kríze, či už politickej alebo spoločenskej.Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Referendum a protiústavnú otázku v ňom považujem za zavádzajúce a nebezpečné ako precedens, pretože je v rozpore so základným princípom Ústavy SR, nie je to pekná vec vo vzťahu k voličom. Aj keby som pripustil, že referendum by bolo úspešné, tak je ilúziou, že budú predčasné voľby, pretože sa predpokladá, že to opäť budú schvaľovať poslanci," povedal Drucker.Dodal, že každú chvíľu od poslancov v Národnej rade SR počúva, ako chcú predčasné voľby. Drucker im odkazuje, aby teda skrátili volebné obdobie.Predseda Dobrej voľby si myslí, že predčasné voľby by toho vyriešili veľmi veľa a taktiež sú podľa neho dôležité.„Táto vláda je v menšine, opiera sa o nejaké hlasy, ktoré ad hoc sa pridajú. Znamená to, že sa žiadne zásadné veci neurobia," upozornil Drucker. Tvrdí, že zostaviť vyrovnaný štátny rozpočet na budúci rok je ilúziou. Európska komisia našu vládu už upozornila, že budúcoročný rozpočet musí obsahovať výdavkové limity, bez ktorých máme ohrozené čerpanie financií z plánu obnovy," dodal.V závere uviedol, že Slovensko si zaslúži reštart, pretože sa potrebuje opierať o stabilitu a o zhodu v parlamente, aby sa mohli riešiť vážne problémy.