Chcel pomáhať ľuďom a zlepšiť stravovanie detí. Ľudovít Winter vymyslel slávny BB puding, výživný dezert, ktorý chutí dodnes

Podlomené zdravie ako podnet pre sladký evergreen

BB puding – symbol pohody a pohladenia

Prežil znárodnenie aj socializmus, názov ostáva záhadou

29.11.2022 (Webnoviny.sk) -Tak volala Katarína svojho pradedka Ľudovíta, ktorý vzbudzoval svojim chovaním a pôsobením v Piešťanoch nielen obdiv a rešpekt, ale bol vnímaný aj ako múdry človek. Rovnako naňho pozerala aj rodina.spomína Katarína.dopĺňa.Práve húževnatosť a odhodlanosť mu boli pravdepodobne nápomocné aj v ťažkých časoch. Život Ľudovíta Wintera nesprevádzali len úspechy v podnikaní. Aj napriek tomu, že sa zaslúžil o rozkvet piešťanských kúpeľov od samotného začiatku, svojimi úspechmi si narobil v tých časoch aj nepriateľov a počas druhej svetovej vojny skončil v koncentračnom tábore v Terezíne. Napriek tomu, že tieto udalosti výrazne poznačili jeho zdravie, jeho podnikavý duch sa neunavil a po návrate do Piešťan sa naďalej snažil pomáhať iným v oblasti zdravia.Jeho cesta však tentoraz od kúpeľníctva, v ktorom bol mocnými odstavený, viedla k potravinárstvu. Išlo však o prirodzený dôsledok jeho osobných skúseností. Po návrate z Terezína podľa vlastných slov vyzeral ako "kostra", mal problémy s konzumáciou tuhej stravy a zároveň vnímal, že na trhu je akútny nedostatok dostupných a kvalitných výživných potravín. Ťažké časy a vojna nepoznačili len jeho. Problémy doby sa odrážali aj na zdraví a stravovaní dojčiat a malých detí, pre ktoré bola kvalitná strava nutnosťou. Tak sa vo Winterovej hlave na jar v roku 1945 zrodila myšlienka vyrábať výživné potravinové doplnky pod značkou spoločnosti Panvita. Boli určené pre deti a mali posilniť slabý detský organizmus.Testy a skúšky produktov trvali celý rok. V roku 1946 po sérii skúšok v jasliach a detských ústavoch začala piešťanská Panvita dodávať finálne produkty na trh. Ako prvé to boli cestoviny zo zmesi pšeničnej a sójovej múky, nasledoval produkt k výrobe odvaru na výživu dojčiat z jačmennej krupice, ktorý nahrádzal vtedy nedostatkovú ryžu. Do portfólia pribudla oblátková múka, cereálny prípravok proti hnačke, ľahko stráviteľná a výživná keksová múčka a nakoniec aj legendárny posilňujúci BB puding, špecifický práve vysokým obsahom výživnej keksovej múčky. BB puding bol určený na posilnenie organizmu pre slabé, chudokrvné a rachitické deti, ženy v tehotenstve, dojčiace matky a všeobecne aj pre posilnenie organizmu dospelých. Produkty mali byť dostupné vo všetkých lekárňach, v prípade dostačujúcej produkcie aj v drogériách a vybraných koloniálnych obchodoch. O tom, že išlo v prvom rade o kvalitu a nie o snahu profitovať z nedostatku, svedčí i fakt, že Ľudovít Winter k príprave receptov oslovil vtedajšie špičkové kapacity.V čase, keď BB puding vznikal, bola jeho pravnučka Katarína ešte maličká.vysvetľuje Katarína, prečo sa týmto smerom v rodine už nikto ďalší neuberal.Výrobňa Panvity sa nachádzala na Štefánikovej ulici (tzv. Winterova pekáreň) a v čase najväčšieho rozkvetu mala 30 zamestnancov. Na vývoj produktov dohliadali odborníci s akademickým vzdelaním v potravinárskej chémii. Na skúškach a odbornej spolupráci sa podieľal popredný slovenský dietológ, zakladateľ a prvý riaditeľ Štátneho ústavu pre výživu a dietetiku, Imrich Sečanský, vtedajší prednosta Detskej kliniky v Bratislave a špičkový detský lekár, docent Ivan Hečko, či primári a lekári z viacerých slovenských nemocníc, ktorí mali dohľad nad výživou v detských jasliach na Slovensku.Katarína Fratríková spomína práve na známy BB puding.spomína.Keď do výroby Winterových produktov vstúpil štát a podnik znárodnil v roku 1948, trvalo len chvíľu, kým výroba v Piešťanoch zanikla. Bolo to na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. Z uvedených výnimočných produktov však prežil jeden, ktorý na trhu nemal konkurenciu a dnes ostáva stále obľúbenou súčasťou kuchynských skriniek a špájz. Slávny BB puding sa opätovne začal vyrábať v 1. polovici 50. rokov v škrobárňach Boleráz. Puding, ktorý tento rok oslavuje 75. výročie vyrába v súčasnosti firma Dr. Oetker, ktorá výrobňu v Boleráze prevzala v roku 1993.Záhadou zostáva dodnes pôvod jeho názvu. "podotkla pravnučka tvorcu legendárneho pudingu. Jeho úspešnosť, ktorá ho udržala na našom trhu podľa nej tkvie v jeho príjemnej sladkosti, ktorá sa páči nielen deťom, ale aj dospelým.s chuťou vysvetľuje Katarína.