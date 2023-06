Predčasné voľby na Slovensku nás budú stáť viac než 16 miliónov eur. Odkiaľ na to pôjdu peniaze?

"Nákupný zoznam" je poriadne dlhý

Zabezpečí sa aj kybernetická bezpečnosť

14.6.2023 (SITA.sk) - Náklady spojené s uskutočnením septembrových predčasných parlamentných volieb by mali dosiahnuť čiastku 16 835 505 eur. Vyplýva to z prílohy Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR Samotný rezort vnútra by mal v rámci organizácie volieb minúť 13 686 875 eur a ďalších 3 148 630 eur bude potrebovať Štatistický úrad SR. „Za kapitolu Ministerstva vnútra SR budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie činnosti štátnej komisie a členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie, 49 okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou, odhadovaných 6 010 okrskových volebných komisií a odhadovaných 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok," uvádza sa v dokumente.Takisto majú byť financie poskytnuté na tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, hlasovacích preukazov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív, obálok, na vybavenie volebných miestností volebnými schránkami, prenosnými volebnými schránkami, zástenami, na spracovanie údajov, tlač a kompletizáciu zásielok pre voľbu poštou, zvýšenú ochranu verejného poriadku a ochranu volebných miestností v deň konania volieb.Finančné náklady si tiež vyžiadajú náhrady mzdy členom volebných komisií, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií, cestovné náhrady, stravovanie, občerstvenie, prevádzku a nevyhnutné úpravy volebných miestností, elektronické komunikačné spojenie volebných komisií, školenia a ďalšie nevyhnutné výdavky. Štatistický úrad SR má financie použiť na krytie výdavkov súvisiacich najmä s materiálno-technickým a technologickým zabezpečením prípravy a spracovania výsledkov volieb vrátane prípravy a realizácie opatrení v oblasti zabezpečenia priestorovej a kybernetickej bezpečnosti a na prípravu opatrení vedúcich k „mitigácii hoaxov spochybňujúcich proces spracovania výsledkov volieb v mediálnom priestore".„Finančné prostriedky budú použité taktiež na materiálne zabezpečenie odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a osôb vykonávajúcich práce pri organizačnom a technickom zabezpečení prípravy a spracovania výsledkov volieb a na odmeny osôb podieľajúcich sa na príprave a zabezpečení spracovania výsledkov volieb," konštatuje materiál.Dokument dodáva, že výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.