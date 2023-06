Škoda Auto Slovensko robí elektromobilitu ešte dostupnejšou. Pre Enyaq ponúka výhodný operatívny lízing

Slovenské zastúpenie značky Škoda sprístupňuje svoj populárny bezemisný model prostredníctvom historicky najvýhodnejšieho operatívneho lízingu na model Enyaq BezStarostí s puncom "ALL INCLUSIVE"



Napríklad Škoda Enyaq 80 teraz už od 649 eur bez DPH mesačne



V bezkonkurenčnej mesačnej splátke je zahrnuté kompletné poistenie, registračný poplatok, sada zimných pneumatík či kompletný servis vozidla spojený s bežným opotrebením



Zvýhodnené nabíjacie programy v spolupráci so sieťou GreenWay



1Modelový príklad operatívneho lízingu na vozidlo Škoda Enyaq 80:

Doba prenájmu 36 mesiacov a nájazd 15 000 km ročne. Uvedená pravidelná mesačná splátka 649 eur bez DPH. Splátka obsahuje záručný a pozáručný servis po celú dobu prenájmu vozidla, zimné pneumatiky vr. prezutia a uskladnenia. Súčasťou operatívneho lízingu je povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie so spoluúčasťou 5% min 165,97 eur od Allianz poisťovne. Ďalej je súčasťou splátky registračný poplatok či asistenčné služby. Táto indikatívna ponuka nie je ponukou v zmysle § 1732 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a jej prijatím nevzniká medzi spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., a druhou stranou záväzkový vzťah.

14.6.2023 (SITA.sk) -Škoda Enyaq sa stáva ešte dostupnejším vozidlom vďaka vynikajúcej ponuke operatívneho lízingu, ktorú slovenské zastúpenie pripravilo so Škoda Financial Services. Napríklad mesačná splátka vozidla Škoda Enyaq 80 teraz vychádza už na 649 eur bez DPH pri dobe prenájmu na 36 mesiacov a nájazde 15 000 km ročne. Táto čiastka pritom korešponduje s lízingovou splátkou podobne vybaveného ekvivalentu zo sveta spaľovacích automobilov - modelu Škoda Kodiaq."Vďaka nášmu novému produktu sa stáva elektromobilita pre jednotlivcov i firmy opäť dostupnejšia. S programom Škoda Enyaq BezStarostí mimo iného odstraňujeme predsudky a bariéry zákazníkov voči elektromobilom. S našim programom tak búrame mýty, že elektromobily sú príliš drahé, nabíjanie je komplikované, dojazd nedostačujúci, oprava batérie nákladná, alebo že vozidlo rýchlo stráca svoju hodnotu," uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko a dodal:"Program BezStarostí je atraktívne riešenie určené pre jednotlivcov aj podnikateľov, vďaka ktorému si užijú nový elektromobil bez vstupného finančného vkladu. V mesačnej splátke je zahrnuté kompletné poistenie, registračný poplatok, sada zimných pneumatík vrátane prezutia a uskladnenie, či kompletný servis vozidla spojený s bežným opotrebením po celú dobu lízingu, vďaka čomu jazdia doslova bez starostí. Súčasťou ponuky sú aj zvýhodnené nabíjacie programy v spolupráci so sieťou GreenWay."Celkový trh s novými automobilmi na Slovensku rástol za prvých päť mesiacov roka 2023 o 16 %. Segment elektrických vozidiel si pripísal ešte výraznejší nárast – až o 61 %. Pre rozmach elektromobility je rozhodujúci nielen adekvátny rozvoj nabíjacej infraštruktúry, ale aj úspešný boj s predsudkami. V prvom bode už Škoda Auto Slovensko a jej autorizovaní obchodní partneri na území SR veľa práce vykonali, teraz prinášajú atraktívnu ponuku pre firemných aj súkromných zákazníkov. Vďaka revolučnému operatívnemu lízingu tak umožňujú zažiť elektromobilitu so všetkým komfortom.Lízingová splátka korešponduje s porovnateľnými SUV modelmi vybavenými konvenčným spaľovacím motorom. Zákazník navyše získava celý súbor služieb, ktoré mu umožnia úplne bezproblémové spolužitie s elektromobilom Škoda Enyaq. Splátka obsahuje registračný poplatok, PZP i KASKO (havarijné) poistenie od spoločnosti Allianz, záručný aj pozáručný servis po celú dobu prenájmu, zimné pneumatiky vrátane prezutia a uskladnenia, či napríklad asistenčné služby. Všetky obavy z elektromobilu, či už ide o obstarávaciu cenu, opravu batérie či stratu hodnoty, sú týmto presvedčivo vyvrátené.Aby bolo jazdenie skutočne bez starostí, Škoda si v spolupráci so sieťou nabíjacích staníc GreenWay pripravila programy s predplatenými kWh (Fleet 300, 500, 750, 1 000) s možnosťou ich využitia v sieti GreenWay, ako aj u všetkých roamingových partnerov na Slovensku alebo v zahraničí (napr. ZSE Drive, Ionity). Pri šesťmesačnej viazanosti pritom zákazník získava zľavový kupón v hodnote ceny jedného mesiaca služby.Viac informácií je možné nájsť na webstránke https://www.skoda-auto.sk/ponuka/enyaq-bez-starosti Informačný servis