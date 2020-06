Predkladateľom ide iba o osobné PR, nie o ľudí. Jana Cigániková kritizuje sprísnenie interrupčného zákona

Návrh, ktorý predstavila poslankyňa Anna Záborská z OĽANO, vyvolal mnoho otázok. Téma, ktorá slovenskú spoločnosť rozdeľuje na dva tábory, bola otvorená už niekoľkokrát.

Niektorí poslanci na čele s Annou Záborskou navrhujú predĺžiť lehotu na umelé prerušenie tehotenstva z pôvodných 48 na 96 hodín.

Žena bude potrebovať dva posudky od lekárov

Lekár by mal tiež po novom zisťovať, z akého dôvodu sa žena rozhodla pre potrat a v prípade zdravotných príčin bude nutné preukázať dôvody dvomi nezávislými lekárskymi správami od lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení s výnimkou neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Lekár bude zároveň povinný ženu informovať o možnostiach sociálnej podpory, ako aj o zariadeniach, ktoré ženám v núdzi poskytujú pomoc. Vypúšťa sa však povinnosť lekára poučiť ženu o zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva a možnostiach antikoncepčných metód.

Lekári majú zisťovať, ako bolo dieťa počaté

Poslanci tiež navrhujú zisťovať štatistické údaje o tom, za akých okolností bolo dieťa počaté – či žena používala antikoncepčnú metódu a prečo sa pre potrat rozhodla.

Úprava vyplácania príspevku po narodení dieťaťa

Sumu príspevku pri narodení dieťaťa poslanci navrhujú rozdeliť na dve časti, pričom prvá by mala byť vyplatená už počas tehotenstva. Ak sa žene narodí ťažko postihnuté dieťa, suma štátneho príspevku pri narodení dieťaťa sa má zvýšiť o 3 170 eur. Súčasne chcú umožniť, aby mala žena nárok na príspevok bez ohľadu na to, či sa dieťa dožije aspoň 28 dní.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2020.

Neriešime príčiny interrupcií, tvrdí Jana Cigániková

Sprísnenie interrupčného zákona prichádza v čase, keď Slovensko čelí ekonomickým následkom „koronakrízy“ a tiež riziku druhej vlny ochorenia. Kritici zároveň poukazujú na fakt, že počet interrupcií na Slovensku má každým rokom klesajúcu tendenciu. Dokazujú to aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Na názor k úprave interrupčného zákona sme sa spýtali Jany Cigánikovej, predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tímlíderky SaS pre zdravotníctvo.

Aký je váš názor na sprísnenie zákona o umelom prerušení tehotenstva?

Myslím si, že riešiť túto otázku v čase, keď je najnižšia miera interrupcií v histórii, ktorá sa, navyše, neustále znižuje, v čase ekonomickej krízy nevídaných rozmerov, po koronakríze, kedy ľudia budú prichádzať o prácu a strechu nad hlavou, je absolútne sebecké. Predkladateľom ide iba o osobné PR, nie o ľudí.

Myslíte si, že vykonávanie interrupcií by malo byť sprísnené, alebo, naopak, dostupnejšie?

Viem so predstaviť väčšiu dostupnosť v podobe bezplatnej antikoncepcie alebo interrupčnej tabletky, ale teraz by som túto citlivú otázku neotvárala, ak by tak nerobili kolegovia.

Mohlo by podľa vás sprísnenie potratov viesť k ich nelegálnemu vykonávaniu či tzv. potratovej turistike?

Tak, ako v Poľsku odhadujú, že asi tretina žien podstúpila nelegálnu interrupciu, tak aj u nás by to, samozrejme, išlo týmto smerom. Pritom podľa štatistík sú približne 4 percentá úmrtnosti žien zapríčinené nelegálnymi interrupciami.

Kým neriešime príčiny, prečo sa žena pre interrupciu rozhodne, nedonútime ju násilím mat dieťa. Dnes vie žena bez problémov vycestovať za interrupciou do zahraničia, alebo si objednať pilulku cez web. Bohužiaľ, nemajetné ženy, ženy v chudobe budú skúšať aj iné, často veľmi drastické spôsoby ohrozujúce ich život a zdravie, pretože na cestu do zahraničia alebo interrupčnú pilulku nebudú mať zdroje. A všetky tieto ženy budú zrazu v čiernej zóne, mimo kontroly lekárov a štatistík štátu.

Ako by mal podľa vás štát podporiť ženy inou cestou, aby počet potratov klesol ešte viac?

Treba zvyšovať životnú úroveň a vzdelanie žien. A tiež treba riešiť sexuálnu výchovu na školách, bezplatnú antikoncepciu pre všetky ženy a predchádzať psychickému a fyzickému násiliu na ženách. Toto dokázateľne v iných krajinách znížilo mieru interrupcií. Ale tí istí politici, ktorí predkladajú obmedzenia interrupcií, diskusiu o týchto opatreniach odmietajú. Preto som presvedčená, že im viac ide o vlastné PR ako o vec samotnú. A zdá sa mi to nechutné.