Predĺženie hraničných kontrol zo strany Poľska podľa SaS dokazuje neschopnosť Fica a Šutaja Eštoka

Poľsko do 2. marca predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Tamojšie ministerstvo vnútra tento krok odôvodnilo tým, že pretrváva vážne ohrozenie nelegálnou migráciou na tomto úseku hraníc.





31.1.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita SaS ) považuje opätovné rozhodnutie Poľska predĺžiť kontroly na hraniciach do 2. marca za potvrdenie neschopnosti predsedu vlády Smer-SD ) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) riešiť situáciu s migrantmi.Ako sa ďalej uvádza v stanovisku strany, Šutaja Eštoka považujú za absolútne neschopného ministra, a taký je podľa liberálov aj názor našich susedov.„Potvrdzuje to opätovné predĺženie hraničných kontrol zo strany Poľska, ktoré znova a znova opakuje, že Slovensko ako tranzitná krajina nezvláda situáciu s migrantmi. Bol to Robert Fico, ktorý pritom robil z migrantov predvolebnú tému," uviedol poslanec Juraj Krúpa . Doplnil, že namiesto konkrétnych a systémových krokov ostalo zo strany vlády len pri populistických predvolebných sľuboch.