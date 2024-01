Stačilo iba 5 minút a o slovenskej recyklačnej technológii píšu na celom svete

31.1.2024 (SITA.sk) -Mladý zakladateľ, Hugo Repáň na svojich sociálnych sieťach píše: "Počas minulého týždňa mi do schránky pristál email od neznámeho odosielateľa. Pýtal sa ma na to, akým spôsobom vo firme fungujeme a či by som mu neposlal zopár foto. Našiel som si 5 minút a poslal odpoveď. O týždeň bolo publikovaných niekoľko desiatok článkov v španielčine aj angličtine a zdieľal nás aj prestížny portál World Economic Forum či popredný európsky spravodajský kanál euronews.com. NESKUTOČNÉ!”Slovenský projekt sa od roku 2019 venuje problematike cigaretového odpadu, nakoľko predstavuje vážny problém pre životné prostredie. "Napríklad len zo zariadení na zahrievanie tabaku IQOS v recyklačnom projekte spolu so spoločnosťou Philip Morris vyzbierame viac ako 1,4 tony tabakových náplní mesačne.” dodáva zakladateľ EcoButt. Prvá cesta s ohorkami na svete vznikla v Žiari nad Hronom v roku 2022."Veríme, že potenciál využitia recyklovaných materiálov a inovatívnych metód v stavebníctve je veľký. Práve recyklácia a inovácie sú dôležitými piliermi našej stratégie dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2040. Preto sme radi, že môžeme byť súčasťou úspešného projektu spoločnosti EcoButt, o ktorom sa píše už aj v zahraničí, " reaguje na zverejnenie článkov Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.Je možné, že práve tákáto forma publicity dokáže svetu, že aj Slovensko je krajinou inovatívnych a prospešných myšlienok.Informačný servis