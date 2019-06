Prednostne sa má pristupovať k zmluvám o informačných technológiách

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Prednostne by sa malo pristupovať k zmluvám slúžiacim k zabezpečeniu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia informačno-komunikačných technológií (IKT). Uložením tejto povinnosti sa má zabezpečiť transparentný, jednoduchý a finančne výhodný prístup k centrálnemu licenčnému pokrytiu IKT. Konštatuje to Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v materiáli, ktorý v stredu schválila vláda.Materiál má podľa ÚPVII za cieľ prispieť k plneniu povinnosti prednostne pristupovať k centrálnym IKT zmluvám z pohľadu orgánov štátnej a verejnej správy s výnimkou určitých špecifických prípadov, keď takýto postup objektívne možný nie je. Tejto povinnosti predchádza samotná existencia centrálnych licenčných zmlúv slúžiacich na zabezpečenie produktov a služieb súvisiacich s licenčným pokrytím IKT.približuje úrad vicepremiéra. Centrálny prístup má zabezpečiť efektívnejšie a hospodárnejšie nákupy produktov a služieb. Zároveň by mal poskytnúť možnosť prevoditeľnosti nevyužívaných licencií medzi orgánmi verejnej moci, možnosť zámeny nevyužívaných produktov a služieb za iné požadované produkty a služby, centralizáciu znalostí, zníženie administratívnej záťaže aj zefektívnenie procesu verejného obstarávania.Samotné uzatváranie centrálnych IKT zmlúv v podmienkach orgánov verejnej moci SR sa v súčasnosti v praxi aplikuje. Na maximalizáciu pridanej hodnoty je však z pohľadu ÚPVII potrebné, aby existovala povinnosť tento nástroj z pohľadu orgánov verejnej moci v praxi realizovať, dodržiavať postupy a povinnosti z neho vyplývajúce.Ako sa uvádza v materiáli, produkty a služby súvisiace s licenčným pokrytím IKT predstavujú pre štát ako správcu vecí verejných nevyhnutný element každodennej prevádzky orgánov štátnej a verejnej správy.podotýka ÚPVII.