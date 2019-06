Prieskum: Nie každý mileniál je ochotný pomôcť starším s počítačmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 12.júna (TASR) - Slovenskí používatelia výpočtovej techniky, najmä tí starší, sa radšej ako na odborníka obracajú s technickými problémami na členov rodiny. Až 34 % Slovákov starších ako 45 rokov sa spolieha na svoje deti a 55 % slovenských používateľov mladších ako 45 rokov potvrdilo, že sa na nich starší členovia rodiny s podobnou požiadavkou už niekedy obrátili.Prieskum spoločnosti Kaspersky odhalil, že iba 8 % Slovákov starších ako 45 rokov si myslí, že má dostatočné znalosti o technológiách a dokážu si s prípadnými technologickými problémami poradiť sami. Zároveň až 64 % používateľov v tejto vekovej skupine vníma technológie ako neoddeliteľnú súčasť svojho života, ktorej sa nedá vyhnúť. Prirodzene sa tak v prípade, keď si nevedia rady, obracajú na svoje dospelé deti.Viac ako polovica Slovákov (55 %) mladších ako 45 rokov potvrdila, že sa na nich starší člen rodiny už niekedy obrátil s podobnou otázkou. Zaujímavosťou je, že 62 % z nich cíti povinnosť podať pomocnú ruku, a to najmä preto, lebo ich starší člen rodiny im za ich pomoc ponúkol nejakú formu odmeny v podobe malého darčeka, dobrej večere či pomoci s deťmi. Všetko má však svoje hranice a až 11 % respondentov pod 45 rokov priznalo, že sa radšej vyhýba rodinným príslušníkom, ktorý by mohli od nich žiadať technickú pomoc.Zaujímavým zistením je podľa prieskumu fakt, že 42 % Slovákov mladších ako 45 rokov, ktorí si s technológiami netykajú, sa v prvom rade s problémom obracia na svojho partnera či partnerku, na rozdiel od staršej generácie, ktorá smeruje svoje otázky priamo na svoje dospelé deti.Slovensko však na tom nie je najhoršie. Zatiaľ čo sa na pomoc svojich dospelých detí spolieha 34 % všetkých opýtaných Slovákov, v susednom Česku je to až 38 %. Naopak, viac ako tretina používateľov v Maďarsku, ktorí narazia doma na problém s technológiou, neváhajú zaplatiť expertovi, ktorý im problém pomôže vyriešiť."Staršia generácia síce môže mať dobrý úmysel zvládnuť technologické výzvy aj bez pomoci niekoho ďalšieho, nemá však na to potrebné znalosti. Problematika starším ľuďom nie je blízka a na každom rohu na nich číhajú negatívne správy o kybernetických hrozbách, ktoré pôsobia ako strašiak a tak sa v prípade problému väčšinou obracajú na tých, ktorým dôverujú. Pre niektorých mileniálov sú tieto požiadavky celkom otravné, väčšina však cíti povinnosť poskytnúť rodinným príslušníkom technickú podporu," hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu.Spomedzi krajín v strednej a východnej Európe je práve na Slovensku celkom bežné, že sa požiadavky na pomoc neustále opakujú. Až 46 % Slovákov pomáha svojim starším rodinným príslušníkom opakovane, zatiaľ čo v Česku to je 41 % a v Maďarsku 40 %. Pre porovnanie, svetový priemer je 30 %.