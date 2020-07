Prednostovia okresných úradov majú byť garantmi očisty od korupcie, Mikulec čaká profesionalitu

Ministra mrzí prístup odvolaných prednostov

Pomohli aj podnety občanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nových 53 prednostov okresných úradov vymenovaných v stredu vládou má byť garantmi očisty štátnej správy od korupcie. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) s tým, že od prednostov očakáva svedomitosť a profesionalitu. „Nikto z vymenovaných prednostov nie je prilepený na svojej stoličke,” povedal minister.Mikulec tiež povedal, že v najbližšom období by mali byť do svojich funkcii vymenovaní ďalší traja prednostovia. Zvyšných 16 z celkového počtu 72 bude ešte len vybratých. Minister doplnil, že ho mrzí prístup niektorých odvolaných prednostov. „Ani sa neunúvali, aby prišli odovzdať funkciu,” dodal.Vláda SR v stredu na návrh rezortu vnútra odvolala a zároveň vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov na území celej Slovenskej republiky. Časť starých prednostov podľa návrhu skončila vo funkcii 15. júla, druhá skončí koncom mesiaca júl. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti začiatkom júla povedal, že od druhej svetovej vojny sa štátna správa obsadzovala na Slovensku čisto politicky. Jeho zámerom podľa vlastných slov je, aby bol politicky dosadzovaný len prednosta úradu, pričom ostatní majú byť vyberaní na základe odbornosti v transparentných výberových konaniach. „Po 75 rokoch chceme garantovať úradníkom, že ak sú schopní, môžu sa posunúť ďalej,“ povedal vtedy Matovič.Z celkového počtu 72 okresných úradov vybrali poslanci vládneho hnutia OĽaNO začiatkom tohto mesiaca kandidátov na prednostov 70-tich z nich. Týchto kandidátov vybrali z 500 zaslaných nominácií. Predseda vlády vtedy zároveň vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Urobiť tak mohli do 10. júla.Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šípoš v tejto súvislosti povedal, že na základe podnetov od občanov nakoniec nevymenovali všetkých z pôvodne vybratých kandidátov. Dôvodom podľa neho boli veci, ktoré kandidáti zamlčali alebo sa k nim nepriznali.