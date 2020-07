Trnavská automobilka PSA musí riešiť konkurencieschopnosť, možno zruší pravidelnú odstávku

Výpadok nie sú schopní dobehnúť

Iné závody znižujú náklady

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia v tomto roku neprekoná vlaňajšiu produkciu 371 152 vozidiel, čo je najviac v jej histórii. Dôvodom je nútené zastavenie výroby na 55 dní, ktoré bolo spôsobené preventívnymi opatreniami proti ochoreniu COVID-19 Výpadok v objeme 72 tisíc vozidiel podľa riaditeľa výroby Martina Dzamu nie je automobilka z kapacitných dôvodov schopná dobehnúť. Produkcia v trnavskej automobilke stúpala od roku 2011 zo 178 tisíc vozidiel osem rokov za sebou až na vlaňajších vyše 371 tisíc vozidiel. Viac ako 7 200 vozidiel z trnavskej automobilky malo vlani čisto elektrický pohon.„Robíme všetko preto, aby sme zmiernili dopad tejto krízy, pretože záujem o naše vozidlá segmentu B Citroën C3 a Peugeot 208 je,“ informoval vo štvrtok novinárov Dzama. Automobilka má podľa neho objednávky na dva – tri mesiace dopredu, k plnej výrobnej kapacite ako pred krízou sa vrátila už v júni. Čiastočne eliminovať výpadok výroby by mohlo zrušenie pravidelnej letnej odstávky, tú však potrebujú pre vykonanie údržbárskych prác.Prioritou vedenia trnavskej automobilky na najbližšie obdobie je získanie výroby nového modelu, ktorý by jej zabezpečil budúcnosť a zamestnanosť. Automobilka postupne stráca konkurencieschopnosť medzi závodmi v rámci skupiny PSA, ktoré medzi sebou o nové investície súťažia.„Strácame konkurencieschopnosť, pretože naše výrobné náklady sú posledné štyri roky stabilné, čo nie je dobrá správa. Iné závody v rámci skupiny v Portugalsku, Španielsku, vo Francúzsku znižujú svoje výrobné náklady. Nám sa to nedarí, všetky naše opatrenia v oblasti produktivity práce, energií, inovácií sú pohltené buď cenou práce, alebo cenou energií,“ povedal Dzama. Dodal, že napríklad cena práce trnavského závodu je momentálne vyššia ako v portugalskom závode a približuje sa k španielskemu závodu. Cena energií na Slovensku je vyššia ako vo Francúzsku, Španielsku alebo Portugalsku.Trnavská automobilka bude podľa jej personálneho riaditeľa Ľuboša Kollára reagovať na výzvu vlády a bude pripomienkovať záležitosti, ktoré spôsobujú administratívne alebo finančné problémy zamestnávateľom. Jednou z nich je napríklad naviazanie minimálnej mzdy na víkendové príplatky.Aj generálny riaditeľ Stéphane Bonhommeau potvrdil, že automobilka bude potrebovať nový produkt, pretože dopyt po modeloch Citroën C3 a Peugeot 208 po niekoľkých rokoch začne klesať. Jednotlivé fabriky skupiny o novú investíciu súťažia, pričom jedným z najdôležitejších kritérií sú práve výrobné náklady.