 Štvrtok 18.12.2025
 Tlačové správy

Predoperačné vyšetrenia: Cesta k bezpečnému zákroku, ktorú mnohí podceňujú



Predoperačné vyšetrenie je zásadným, no často podceňovaným pilierom perioperačnej bezpečnosti pacienta.



Predoperačné vyšetrenia: Cesta k bezpečnému zákroku, ktorú mnohí podceňujú

Nejde len o formálnu požiadavku, ale o hĺbkovú analýzu, ktorá má za cieľ minimalizovať riziká spojené s anestéziou a samotným chirurgickým zákrokom.  

Neadekvátna príprava pacienta pred chirurgickým výkonom je významným faktorom prispievajúcim k včasnej pooperačnej morbidite a mortalite. 

Prehĺbená anamnéza a fyzikálne vyšetrenie odhaľujú skryté komorbidity 

Základné predoperačné vyšetrenie, vykonané všeobecným lekárom alebo internistom, sa zameriava na dôkladné zhodnotenie celkového zdravotného stavu pacienta. Kľúčovú úlohu zohráva podrobná anamnéza a cielené fyzikálne vyšetrenie, ktoré pomáha identifikovať už existujúce, no nediagnostikované ochorenia, známe ako komorbidity.  

Napríklad, EKG dokáže odhaliť skryté poruchy srdcového rytmu alebo vodivého systému aj u zdanlivo zdravých jedincov, čo je kriticky dôležité pre anestéziológa. Celkový stav pacienta je najdôležitejším prediktorom perioperačného rizika. 

Racionálny výber testov maximalizuje efektivitu a znižuje náklady 

Hoci starší prístup často zahŕňal rutinné vyšetrovanie všetkých laboratórnych parametrov, moderná medicína založená na dôkazoch presadzuje selektívny, indikáciami podložený prístup.  

Systematické prehľady ukázali, že rutinné predoperačné testy (napr. EKG, RTG hrudníka) u zdravých pacientov pred nízko-rizikovými zákrokmi neznižujú riziko pooperačných komplikácií v porovnaní so selektívnym alebo žiadnym testovaním.  

Prioritou je teda zamerať sa na testy, ktoré sú relevantné pre konkrétny typ operácie a rizikový profil pacienta. Tento racionálny prístup zaisťuje lepšiu bezpečnosť a zároveň optimalizuje náklady v systéme zdravotnej starostlivosti. Je dôležité zabezpečiť si skoré objednanie k lekárovi, aby bol dostatočný časový priestor na prípadné dodatočné vyšetrenia či úpravu medikácie. 

Predoperačná optimalizácia znižuje pooperačné komplikácie 

Adekvátne predoperačné vyšetrenie poskytuje časový priestor na optimalizáciu existujúcich chronických ochorení. Napríklad, kompenzácia diabetu alebo stabilizácia hypertenzie pred operáciou sú kroky, ktoré priamo znižujú riziko srdcových príhod, infekcií a zhoršeného hojenia rán v pooperačnom období.  

Zistené anomálie vyžadujú následnú konzultáciu so špecialistom a úpravu liečby. Kvalita a bezpečnosť perioperačnej starostlivosti priamo súvisí s tým, ako dôsledne sa k predoperačnej príprave pristúpi.  

Vybrať si spoľahlivého partnera pre chirurgický zákrok je zásadné – preto sa mnohí spoliehajú na referencie, ktoré často smerujú k zariadeniu, ktoré je známe ako najlepšia chirurgická ambulancia v Prievidzi

Zdroj obrázka: The Yuri Arcurs Collection/freepik.com


