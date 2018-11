Predprimárne vzdelávanie by malo byť povinné pre všetky päťročné deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 20. novembra (TASR) – Od 1. septembra 2020 by malo byť predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti povinné, rozhodli o tom predstavitelia vlády na utorkovom zasadnutí. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Na presadenie tejto zmeny bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy, TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Zároveň dodala, že týmto krokom sa dosiahne zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.dodala po skončení sa rokovania vlády ministerka školstva.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá umožní zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože realizácia tohto kroku bude mať vplyv na ich rozpočet." uzavrel rezort školstva.