Stoltenberg: Po brexite bude 80 percent výdavkov NATO z krajín mimo EÚ

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. novembra (TASR) - Európska únia a Severoatlantická aliancia spolupracujú ako nikdy doteraz, Európania by mali budovať svoje obranné spôsobilosti doplnkovo k vybaveniu NATO a Rusko musí konať v súlade so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Uviedol to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci rokovaní s ministrami obrany a zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli.Stoltenberg okrem čoraz užšej spolupráce medzi NATO a EÚ ocenil aj projekt Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), privítal európske snahy o zvýšenie výdavkov na obranu, vznik Európskeho obranného fondu (EDF) a dopĺňanie obranných spôsobilostí, ktoré európskym krajinám chýbajú.Šéf Aliancie pred novinármi zároveň zdôraznil, že tieto snahy majú dopĺňať, a nie nahrádzať - čiže duplikovať už existujúce vojenské spôsobilosti NATO. Pripomenul, že Aliancia je základným kameňom európskej bezpečnosti.odkázal na výdavky, ktoré budú znášať najmä USA, Kanada, Spojené kráľovstvo, Nórsko a Turecko. Rovnako upozornil, že štyri prápory dislokované v Poľsku a troch pobaltských krajinách - na východnom krídle Aliancie - budú tiež pod vedením krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.opísal situáciu.Stoltenberg sa vyjadril aj k Rusku, a to v súvislosti so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Podľa jeho slov Moskva túto zmluvu porušuje tým, že má k dispozícii už vyskúšané nové mobilné balistické rakety, ktoré je ťažko odhaliť a ktoré môžu byť vybavené jadrovými hlavicami, čo protirečí INF.Upozornil, že Spojené štáty uvedenú dohodu dodržiavajú, lebo v Európe nie sú nové americké rakety na rozdiel od nových ruských rakiet.skonštatoval šéf Aliancie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)